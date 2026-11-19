चीन में जिनपिंग, ट्रंप और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक, क्या बदल जाएगा दुनिया का समीकरण? भारत पर भी पड़ेगा असर

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक को ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम बताया है। चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की यह अपनी तरह की पहली त्रिपक्षीय बैठक है। इसे वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह बैठक चीन के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। तीनों देशों के नेताओं के एक साथ बैठने को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। बैठक में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान संघर्ष, वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा प्रमुख रही। तीनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

शी जिनपिंग ने कहा कि चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों की जिम्मेदारी है कि वे विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। वहीं, ट्रंप ने परमाणु हथियारों में कमी लाने की दिशा में सहयोग की जरूरत बताई। पुतिन ने भी यूक्रेन समेत क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान और वैश्विक शांति में तीनों देशों की साझा जिम्मेदारी का उल्लेख किया।



अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को शेनजेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की। उन्होंने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। ट्रंप ने कहा कि हम वास्तव में इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका, रूस और चीन ऐसी स्थिति में हैं जहां वे इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमाणु हथियारों की संख्या कैसे कम की जाए और इन हथियारों के इस्तेमाल के जोखिम को कैसे घटाया जाए।

हालांकि, इस बैठक से तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद को लेकर विशेषज्ञ सतर्क हैं। तीनों देशों के बीच कई रणनीतिक और राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।

भारत पर क्या रहेगा इस बैठक का असर?

अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की यह बैठक भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि भारत के इन तीनों देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर व्यापारिक, रक्षा और कूटनीतिक संबंध हैं। बैठक के नतीजों का असर भारत के हितों पर कई तरह से पड़ सकता है।

1. भारत-रूस रक्षा संबंधों पर असर

भारत लंबे समय से रूस से रक्षा उपकरण और सैन्य तकनीक खरीदता रहा है। यदि अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार होता है तो रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग के लिए कुछ नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों और रक्षा नीतियों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहेगा।

2. चीन के साथ सीमा विवाद पर नजर

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लंबे समय से जारी है। यदि अमेरिका, रूस और चीन के बीच कोई नया रणनीतिक समझ विकसित होता है तो एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन इस कूटनीतिक पहल का इस्तेमाल क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए किस तरह करता है।

3. कच्चे तेल और ऊर्जा कीमतों पर असर

रूस और ईरान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। यदि बैठक के बाद ईरान और यूक्रेन संघर्षों को लेकर तनाव कम होता है तो तेल की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बन सकती है। इसके उलट तनाव बढ़ने पर भारत का आयात बिल प्रभावित हो सकता है।

4. अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते

अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और तकनीकी साझेदार है। चीन-अमेरिका के बीच टैरिफ, तकनीक और व्यापार को लेकर किसी तरह की सहमति बनती है तो वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव हो सकता है। इसका असर भारतीय निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र पर भी पड़ सकता है।

5. भारत की विदेश नीति के सामने नई चुनौती

भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ा रहा है, वहीं रूस के साथ भी उसके पुराने संबंध हैं। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सीमा संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं। ऐसे में तीनों महाशक्तियों के बीच किसी नए समीकरण से भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का संतुलन बनाए रखना होगा।