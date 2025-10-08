UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

UPI Payment without PIN : अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नए तरीके से पेमेंट करने की शुरुआत की है। इस तरीके के इस्तेमाल के लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में UPI भुगतान के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शुरुआत की। इसके सुविधा के देशभर में आने के बाद से पेमेंट करने के लिए PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूजर्स सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी पेमेंट कर सकेंगे। यह फीचर 8 अक्टूबर से लागू हो गया है।

अब कैसे कर सकेंगे पैमेंट

अभी तक यूपीआई से पेमेंट करने के लिए 4 या 6 डिजिट का सीक्रेट कोड डालना होता था। हालांकि अब सिर्फ फोन के कैमरे या फिंगरप्रिंट स्कैनर से पेमेंट हो जाएगा। यह बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के जरिए किया जाएगा। यानी पेमेंट के वक्त आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान से ही ऑथेंटिकेशन करना होगा।

किन लोगों के लिए वरदान साबित होगी सुविधा

ये सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें पिन याद करने में दिक्कत आती है। बुजुर्गों को इसका सबसे अधिक फायदा होगा। खबरों के मुताबिक सबसे पहले ये सुविधा चुनिंदा बैंकों को दी जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे सभी यूजर्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटिल इंडिया में सब कुछ टाइम पर निर्भर करता है। ऐसे में इस सुविधा के आने से UPI पेमेंट करने पर यूजर्स का काफी वक्त भी बचेगा। Edited by : Sudhir Sharma