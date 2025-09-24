बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:59 IST)

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

elon musk
सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स कमाई जरिया बन गया है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है।

याचिका में उसने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना होगा।
यह केवल आईटी नियमों के साथ अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किया जा सकता है। एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शामिल होने को भी चुनौती दी है।
 
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने के सरकारी अधिकारियों के अधिकार को चुनौती देने वाली ‘एक्स’ कॉर्प की याचिका खारिज की। एक्स कॉर्प की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं, इसे खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, इसका विनियमन आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे मामलों में।  Edited by : Sudhir Sharma
व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्री

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्रीJaffar Express Attack News : पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुए बम धमाके से ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह ट्रेन क्‍वेटा से पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रेलवे ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे।

रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगा 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनस

रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगा 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनसModi Cabinet Decision : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंज़ूरी दी।

लेह-लद्दाख हिंसा को सोनम वांगचुक ने बताया GEN-Z विद्रोह, भाजपा कार्यालय में आगजनी-तोड़फोड़, दो प्रदर्शनकारियों की हालत गंभीर

लेह-लद्दाख हिंसा को सोनम वांगचुक ने बताया GEN-Z विद्रोह, भाजपा कार्यालय में आगजनी-तोड़फोड़, दो प्रदर्शनकारियों की हालत गंभीरलद्दाख को अलग पूर्ण राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया। लेह में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी करते हुए पुलिस की गाडियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ लद्दाख के संवैधानिक अधिकारियों की बहाली की मांग कर रहे थे और आज लद्दाख बंद का आव्हान किया था।

एमवाय अस्‍पताल की देहरी पर बच्‍चियों की मिट्टी लेकर बैठीं मांएं, चूहों ने कुतरी थी बेटियों की जिंदगी, अब चाहिए न्‍याय

एमवाय अस्‍पताल की देहरी पर बच्‍चियों की मिट्टी लेकर बैठीं मांएं, चूहों ने कुतरी थी बेटियों की जिंदगी, अब चाहिए न्‍यायएमवाय अस्‍पताल में जब चूहों के कुतरने से दो मासूम बच्‍चियों की जान जा रही थी तो उनके रोने और सिसकने की आवाज किसी सरकारी नुमाइंदे को सुनाई नहीं दी। इतने बड़े अस्‍पताल की दीवारों को जैसे सांप सूंघ गया था। प्रशासन जैसे बहरा हो गया। एमवाय अस्‍पताल के प्रमुख द्वार पर दो मटकियां रखी हैं, इन मटकियों में उन दो बच्‍चियों के दफन के लिए इस्‍तेमाल की गई मिट्टी रखी है, जो चीख चीखकर यही कह रही है कि मरती हुई बच्‍चियों की सिसकियां नहीं सुनी तो कम से कम अब मिट्टी की आवाज ही सुन लो

'अभिषेक शर्मा ने कर दिया अभिषेक' सीएम डॉ. मोहन ने किया भारत-पाक मैच का जिक्र, बताए फिट रहने के मंत्र

'अभिषेक शर्मा ने कर दिया अभिषेक' सीएम डॉ. मोहन ने किया भारत-पाक मैच का जिक्र, बताए फिट रहने के मंत्र'71 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। यह आंकड़ा प्रोत्साहन देने वाला है। यह आंकड़ा बताता है कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का अनुसरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल की नई क्रांति हुई। खेलों का यह अद्भुत समय चल रहा है। दो दिन पहले ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। ऐसा लगा अभिषेक शर्मा ने अभिषेक कर दिया हो। पाकिस्तान चाहे सेना के सामने आए या खिलाड़ियों के सामने, मार जरूर खाता है।' यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित 'सांसद खेल महोत्सव-2025' को शुभारंभ करते हुए कही।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
