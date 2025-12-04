गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. 19 minute viral video truth rumours explained
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (18:06 IST)

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें

19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वीडियो की सत्यता, उसमें कौन है और यह कैसे सामने आया- इनमें से कुछ भी पुष्टि नहीं है। जानिए पूरा सच, कानूनी खतरे और क्यों इस तरह का क

19 minute viral video
इस हफ्ते भारतीय सोशल मीडिया पर '19-मिनट का वायरल वीडियो' शब्द तेजी से फैल गया, और लोग यह जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर यह है क्या और हर जगह ट्रेंड क्यों कर रहा है। बताया जाता है कि यह चर्चा तब शुरू हुई जब दावा किया गया कि यह एक निजी वीडियो है जिसमें एक युवा जोड़ा दिखाई दे रहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट इसे 19 मिनट 34 सेकंड की एक आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग बताते हैं, जो कथित तौर पर एक होटल रूम में फिल्माई गई है। कुछ का दावा है कि वीडियो में जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में या स्पष्ट बातचीत करते हुए दिखता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह रिकॉर्डिंग उनकी जानकारी के बिना की गई हो सकती है।
 
एआई जनरेट भी हो सकता है वीडियो, सामने आए एडिटेड वर्जन
कई यूजर्स ने तो यह भी अटकल लगाई है कि क्लिप का कुछ हिस्सा AI-जनित हो सकता है। इन सभी दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोग कौन हैं या वीडियो सामने कैसे आया। circulating स्क्रीनशॉट में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान अज्ञात है, और यह भी स्पष्ट नहीं कि फुटेज लीक हुआ, बनाया गया, या डिजिटल रूप से एडिट किया गया। 'सीजन 2' और 'सीजन 3' नाम से एडिटेड वर्ज़न सामने आने के बाद शक और बढ़ गया है कि कंटेंट का कुछ हिस्सा AI से छेड़छाड़ कर बनाया गया हो सकता है।
 
शेयर किया तो मिल सकती है सजा 
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलती से भी ऐसा कंटेंट शेयर करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अफवाहों वाले इस वीडियो को पाने के लिए कई लोग कथित तौर पर 500 रुपए से 5,000 रुपए तक ऑफर कर रहे थे जबकि भारत में ऐसे कंटेंट को साझा करना कानूनन सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
 
क्या है जुर्माना और सजा 
आईटी एक्ट की धारा 67 : अश्लील कंटेंट शेयर करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 
धारा 67A : यौन स्पष्ट कंटेंट शेयर करने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। 
IPC की धाराएं 292, 293, 354C : अश्लील सामग्री बांटने या वॉयुरिज्म को भी अपराध मानती हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दमरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटनमध्यप्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा अपर लेक बोट क्लब भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 20 शिकारों जो की डल लेक कश्मीर की तर्ज पर निर्मित हुए है, का अर्जन किया गया है। शिकारों का संचालन प्रदेश में प्रथम बार वृह्त रूप से किया जाएगा और इससे अपर लेक बोट क्लब भोपाल में जल पर्यटन की छवि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी।

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजहIndigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

और भी वीडियो देखें

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बंदर के वेश और हाथ में उस्तरा लेकर जताय विरोध

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बंदर के वेश और हाथ में उस्तरा लेकर जताय विरोधमध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस इस बार नए अंदाज में सरकार को घेर रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायकों बंदर और मदारी के वेश में पहुंचकर बंदर के हाथ में उस्तरा कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके बंदर जैसी ड्रैसी पहनकर और हाथ में उस्तरा लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है।

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीन

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीनरूस की दोस्ती से भारत की समुद्र में ताकत दोगुनी हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आई है। भारत और रूस के बीच 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,700 करोड़ रुपए) की न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है। करीब 10 साल से इस डील को अंतिम रूप देने पर बात चल रही थी।

LIVE: 7 मंत्रियों समेत भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल

LIVE: 7 मंत्रियों समेत भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 7 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। पल पल की जानकारी...

भाजपा सांसद बांसुरी के पिता स्वराज कौशल का निधन

भाजपा सांसद बांसुरी के पिता स्वराज कौशल का निधनSwaraj Kaushal Death news : नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति के आकस्मिक निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। वे 73 वर्ष के थे।

कंगना ने राहुल से क्यों कहा, भाजपा में आ जाइए... आप भी बन सकते हैं अटल जी

कंगना ने राहुल से क्यों कहा, भाजपा में आ जाइए... आप भी बन सकते हैं अटल जीKangana Ranaut offter to Rahul Gandhi : भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव रहेगा कि भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको भी जीवन दिया है और आप भी अटल जी बन सकते हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com