गुरुवार, 25 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (14:08 IST)

तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री, भारत के लिए कैसी रहेगी वापसी?

Tariq Rahman
बांग्‍लादेश इन दिनों राजनीतिक उठापटक और हिंसा की चपेट में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्‍मद यूनुस की लापरवाही से पूरा देश जल रहा है। हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं। हिंसा, आगजनी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लीडर शरीफ उस्‍मान हादी की मौत के बाद बांग्‍लादेश की हालत और भी खराब हो चुकी है। यह सब तब हो रहा है, जब फरवरी 2026 में यहां चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है। इन सबके बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल का वनवास काटकर बांग्‍लादेश लौट गए हैं।

मां से की मुलाकात : आगमन के बाद तारिक रहमान अपनी बीमार मां खालिदा जीता से मिलने एवरकेयर (EverCare) अस्पताल पहुंचे. इसके अलावा वह 27 दिसंबर को बांग्लादेश का वोटर बनने के लिए नेशनल NID कार्ड प्राप्त करेंगे। तारिक रहमान BNP के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, जो आगामी चुनावों में पार्टी की रणनीति और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बीएनपी को मिल सकती है बांग्लादेश की सत्ता : आवामी लीग पर बैन के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश की नई सत्ताधारी पार्टी बन सकती है। बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया लंबे समय से बीमार हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी है। ऐसे में उनके बेटे तारिक रहमान को पार्टी का कार्यवाहक चेयरमैन बना दिया गया है। इस बार के चुनाव में बीएनपी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद बीएनपी का कद और बढ़ गया है। ऐसे में तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है।

बीएनपी समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत : बीएनपी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों समेत बीएनपी के सीनियर नेताओं ने ढाका एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। तारिक के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान और दूसरे निजी सहयोगी भी बांग्लादेश आए हैं। ढाका पहुंचने के बाद तारिक अब एक जनसभा को संबोधित करने निकल चुके हैं। वह पार्टी नेताओं, समर्थकों और देश को थोड़ी देर के लिए संबोधित करेंगे। वह लोगों को धन्यवाद देंगे और अपनी सुरक्षित वापसी के लिए आभार जताने के लिए एक छोटी प्रार्थना करेंगे।

भारत के लिए कैसी रहेगी तारिक की वापसी : बांग्लादेश-भारत संबंध हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में रही अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था, जबकि बीएनपी के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए। तारिक रहमान ने हाल के साक्षात्कारों में स्पष्ट कहा है कि उनकी विदेश नीति "बांग्लादेश फर्स्ट" पर आधारित होगी। उन्होंने नारा दिया है "न दिल्ली, न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले।" इसका मतलब है कि वे न भारत और न पाकिस्तान के साथ अंधाधुंध गठबंधन चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हित सर्वोपरि होंगे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "अगर भारत एक तानाशाह को शरण देकर बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी मोल लेता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते।" वे तीस्ता जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर बांग्लादेश के अधिकारों की बात करते हैं। हालांकि, हाल के संकेत सकारात्मक हैं।

बांग्लादेश पर भारत भी पैनी नजर : अभी तक बीएनपी की सोच भारत के प्रति कट्टर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वह सत्ता में आई तो क्या भारत के प्रति बीएनपी की सोच बदल सकती है? बता दें कि बांग्लादेश में तेजी से बदल रही परिस्थितियों पर भारत भी पैनी नजर रख रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताने के साथ मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। इस पर बीएनपी भी आभार व्यक्त कर चुकी है। कई भारतीय विश्लेषक मानते हैं कि अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद बीएनपी एक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है।

ऐसे भारत को उम्मीद है कि तारिक की सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बनाए रखेगी। तारेक की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय खोलेगी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस से उनकी लंदन में मुलाकात हो चुकी है। चुनाव सुधार और लोकतंत्र की बहाली उनके एजेंडे में हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्योंकि जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी दल प्रतिद्वंद्वी हैं और देश में अस्थिरता कायम है।

कौन हैं तारिक रहमान : तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। तारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति का 'क्राउन प्रिंस' कहा जा रहा है। वैसे तो उनकी वापसी फरवरी 2026 में संसदीय चुनावों के दौरान होने वाली थी, लेकिन बदली परिस्थितियों के बीच वह 25 दिसंबर को ही ब्रिटेन से वापस आ गए। बांग्लादेश वापसी करने से पहले तारिक रहमान 17 साल का निर्वसन झेल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगाए जाने और चुनावों में उनकी गैर-मौजूदगी की संभावनाओं के साथ खालिदा जिया की गंभीर हालत के चलते अब तारिक रहमान को ही देश का अगला किंग माना जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में उनका कद बढ़ गया है।
यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबूबांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बीच हादी के भाई ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। अब हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह हत्या सत्ता में बैठे लोगों ने आने वाले आम चुनाव का पटरी से उतारने के लिए करवाई थी।

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षित

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षितअरावली पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अरावली खनन विवाद की आंच सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रह गई थी।

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदू

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदूNavneet Rana news in hindi : भाजपा नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदे

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदेISRO LVM3-M6 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है। हाल ही में ISRO के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M6 (जिसे प्यार से 'बाहुबली' कहा जाता है) ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक BlueBird-6 सैटेलाइट को स्थापित किया है। इस मिशन की सफलता ने न केवल एलन मस्क जैसे दिग्गजों को हैरान कर दिया है, बल्कि आम भारतीयों के लिए 'डायरेक्ट-टू-मोबाइल' इंटरनेट का रास्ता भी साफ कर दिया है।

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार परRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए उन्होंने मोनोपाली के साथ ही गलत जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया।

IT कंपनी की मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO ने की शर्मनाक हरकत

IT कंपनी की मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO ने की शर्मनाक हरकतराजस्थान के उदयपुर में गैंगरेप की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक आईटी फर्म के मैनेजर के साथ चलती कार में बेरहमी से गैंगरेप किया गया। IT मैनेजर के साथ चलती कार में बर्थडे पार्टी के बाद गैंगरेप की वारदात का आरोप उसी की कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर है। बताया जा रहा है कि कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड भी कार में उस वक्त थी। उदयपुर पुलिस ने इस घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने दी अटलजी को श्रद्धांजलि, कहा, यूपी का प्रतिनिधित्व सौभाग्य की बात

योगी आदित्यनाथ ने दी अटलजी को श्रद्धांजलि, कहा, यूपी का प्रतिनिधित्व सौभाग्य की बातलोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पावन जयंती है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने उत्तरप्रदेश का देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किया।

PM मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन

PM मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटनदुनियाभर में आज क्रिसमस का त्योहार बेहद हर्ष और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। चर्चों में प्रार्थनाएं हो रही हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। त्योहार को लेकर बाजारों और पर्यटक स्थलों पर भी चहल-पहल बढ़ी हुई है। इसी बीच आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती भी है।

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?करीब 17 साल तक अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने वाले खालिदा जिया का बेटे तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। इससे बांग्लादेश की राजनीति और यूनुस सरकार में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

कर्नाटक में लॉरी से टक्कर के बाद बस हादसा, 10 लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक में लॉरी से टक्कर के बाद बस हादसा, 10 लोगों की दर्दनाक मौतकर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर क्षेत्र में NH‑48 पर बड़ा हादसा हो गया है। एक लोरी तेज रफ़्तार में डिवाइडर पार कर बस में घुस गई। यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। टक्कर के तुरंत बाद स्लीपर बस में तेज आग भड़क उठी जिसमें 10 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल, तेज़ रफ्तार में लोरी डिवाइडर पार कर बस में घुस गई थी। जिससे बस आग की लपटों में घिर गई और लोग इसकी चपेट में आ गए।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
