गुरुवार, 25 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (14:27 IST)

दिल्ली में आज से अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपए में मिलेगी भरपूर थाली, जानिए क्या है मेन्यू?

Photo : Social media 
दिल्ली में आज से अटल कैंटीन की शुरुआत हो गई। दिल्ली सरकार ने आज यानी गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 100 में से 45 अटल कैंटीन शुरू किया। 55 आने वाले दिनों में शुरू होंगे। अटल कैंटीन में केवल 5 रुपए में खाना मिलेगा। भाजपा ने दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा भी किया था और इस पहल का मकसद पूरे शहर के निवासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ये कैंटीन खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए डिजाइन की गई हैं, जिन्हें नियमित भोजन का खर्च उठाने में मुश्किल होती है।

अटल कैंटीन में क्या मिलेगा : प्रत्येक अटल कैंटीन में दिन में दो बार भोजन मिलेगा। इसमें दाल और चावल, रोटी और सब्जियां शामिल होंगी। उम्मीद है कि यह रोजाना लगभग 1,000 लोगों को खाना खिलाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस कार्यक्रम को भारी सब्सिडी देगी ताकि कीमत 5 रुपए प्रति भोजन तय रहे।

अटल कैंटीन क्या है : दिल्ली में अटल कैंटीन एक नई सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, खासकर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, मजदूरों और जरूरतमंदों को सस्ता, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है और उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के सम्मान में शुरू की गई।
Edited By: Navin Rangiyal 
