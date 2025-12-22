सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (23:48 IST)

Delhi New EV Policy Draft : ईवी स्‍कूटर-बाइक पर 40000 तक की छूट, जानिए क्या है ईवी पॉलिसी

Delhi
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते में नई ईवी पॉलिसी जारी कर सकती है। इस नीति के जरिए सरकार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मीडिया खबरों के मुताबिक पेट्रोल दोपहिया वाहन से इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच करने वालों को 35,000 से 40,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त कमर्शियल तीनपहिया वाहनों को भी ईवी अपनाने पर भारी सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाए जा रहे हैं। 
दोपहिया ईवी पर मिल सकती है 40 हजार तक की सब्सिडी 
मीडिया खबरों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी देने की योजना है। पेट्रोल से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में स्विच करने पर ग्राहकों को 35 हजार से 40 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार अपनी नई ईवी पॉलिसी में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि थ्री-व्हीलर और कार खरीदने पर भी भारी सब्सिडी देने की योजना बना रही है। सरकार कमर्शियल थ्री-व्हीलर को EV में शिफ्ट करने पर सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि खर्च करने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, 20 लाख रुपए तक की पेट्रोल और डीजल कार चलाने वाले लोग अगर EV में शिफ्ट होते हैं तो सरकार उन्हें भी भारी सब्सिडी दे सकती है।

कब जारी होगा ड्रॉफ्ट
मीडिया खबरों के मुताबिक नई ईवी नीति का ड्राफ्ट जनवरी के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है।  यह सारी तैयारियां उस बैठक के बाद तेज हुई हैं, जिसकी अध्यक्षता हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर की थी। बैठक में पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग समेत कई विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। 
नहीं माफ किए जाएंगे चालान
एक बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान किसी भी सूरत में माफ नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरत पड़े तो अदालत का रुख करें, लेकिन जुर्माना कम न होने दें। सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बिना पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए। अभी तक लोक अदालत में 100 रुपए का मामूली शुल्क देकर चालान माफ हो जाता है, जिससे लोगों में कानून का डर नहीं रहता। सरकार अब अधिक लोगों को पीयूसी बनवाने के लिए सख्ती बरतना चाहती है।
बनेगी ई रिक्शा गाइडलाइन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ओला और उबर के साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की। इसका उद्देश्य सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि एनसीआर से दिल्ली आने वाले अधिकतर लोग टैक्सी या निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।
राजधानी की सड़कों पर अनियंत्रित ई-रिक्शा ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ‘ई-रिक्शा गाइडलाइंस’ जारी करेगी। 
इनमें ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और रूट तय किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक बाधित न हो और यातायात सुचारू रहे। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों के रूट का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली के हर इलाके और गली में डीटीसी बसों की पहुंच होनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से रूट तय होने से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोग निजी वाहनों की बजाय बसों का अधिक उपयोग करेंगे। Edited by : Sudhir Sharma
Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Bajaj Pulsar 220F भारत में लॉन्च, कीमत 1.28 लाख रुपए, नए रंग और फीचर्स के साथ आया 2026 मॉडल

Bajaj Pulsar 220F भारत में लॉन्च, कीमत 1.28 लाख रुपए, नए रंग और फीचर्स के साथ आया 2026 मॉडलBajaj Auto ने भारत में अपनी लोकप्रिय परफॉर्मेंस बाइक Bajaj Pulsar 220F का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी के अनुसार यह इसके सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले मॉडलों में से एक का अपडेटेड अवतार है, जिसमें नया स्टाइल और कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.28 लाख रुपए रखी गई है और यह देशभर के सभी बजाज ऑटो डीलरशिप पर उपलब्ध होगी।

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटर

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटरटाटा मोटर्स (tata motors) ने छोटी पेट्रोल कारों को कड़े कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (कैफे) मानकों से छूट देने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश में टिकाऊ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर आधारित मॉडल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का विस्तार प्रभावित होगा।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
