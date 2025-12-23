Latest News Today Live Updates in Hindi: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए और बड़े युद्धपोत के निर्माण की महत्वकांक्षी योजना का एलान किया। इसे उन्होंने 'बैटलशिप' कहा है। पल पल की जानकारी...
07:40 AM, 23rd Dec
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना के लिए नए युद्धपोत बनाने की योजना का किया एलान। ट्रंप ने कहा कि ये सबसे तेज, सबसे बड़े और अब तक बने किसी भी युद्धपोत से सौ गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेल गन और हाई-पावर लेजर लगाए जाएंगे।
07:40 AM, 23rd Dec
-चुनाव आयोग आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान के लिए SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट में लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका।
-कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है और विपक्ष इसका प्रतिरोध कर रहा है।
-न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर ऐतराज जताया है।