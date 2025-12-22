सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. national herald case delhi high court notice to sonia, rahul
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (15:50 IST)

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

sonia rahul
National Herald Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और आर. एस. चीमा ने अदालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से दलीलें दीं।
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। हाईकोर्ट में ईडी ने 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है। 
 
विशेष जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि गांधी परिवार पुलिस की एफआईआर पाने का हकदार नहीं। दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर की प्रति देने का निर्देश दिया था। विशेष जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जज ने हालांकि कि कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपियों को यह सूचना दी जा सकती है कि एफआईआर दर्ज की है।
 
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
 
क्या है मामला : नेशनल हेराल्ड जिसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करती थी उसकी स्थापना जवाहलाल नेहरू ने 1937 में की थी। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का मुख्य पत्र माना जाता था। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी समाचार पत्र के रुप में जाना पहचाने जाने वाला नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन 2008 में आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड का संचालन करने वाली कर्ज में डूबी एजेएल कंपनी ने 2010 में यह घोषणा कर दी कि वह कर्ज नहीं चुका सकती।
 
23 नंवबर 2010 को गांधी परिवार की एक नान-प्राफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई, जिसके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग बने। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशकों के बोर्ड में शामिल किया गया। इसके बाद एजेएल के शेयर एक डील कर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए और 90 करोड़ का कर्ज 50 लाख लेकर माफ कर दिया गया। 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी में इसकी निदेशक बन गई। यंग इंडियन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी सोनिया-राहुल के पास है। दरअसल एजेएल को आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर 90 करोड़ रुपये उधार दिए थे। जबकि यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्‍ट 1950 का उल्लंघन है। इसके मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती।
 
साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया कि कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) का अवैध अधिग्रहण कर लिया।
 
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।

जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरीG RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षणBig announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगी

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगीअब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचएलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

और भी वीडियो देखें

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंदGold and silver Price : सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस साल अब तक करीब 67% चढ़ चुका है। चांदी की कीमतों में 1 लाख रुपये से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या 2026 में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिसNational Herald Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अरावली: एक पहाड़ के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है?

अरावली: एक पहाड़ के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है?अरावली उत्तर-पश्चिम भारत की पर्यावरणीय ढाल है। यह थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाकर रेत और धूल को आगे बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में खनन और अतिक्रमण से करीब 35 प्रतिशत अरावली क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके परिणाम आज दिख रहे हैं—धूल भरी आंधियां, बढ़ता तापमान और गिरता भूजल।

उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला, सिर में मारी गोली

उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला, सिर में मारी गोलीBangladesh Violence : इंकलाब मंच के प्रवक्ता और कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बीच कुछ लोगों ने बीएनपी से जुड़े छात्र नेता मोतालेब सिकदर को गोली मार दी।

अमेरिका की नई पॉलिसी से भारत में फंसे NRI, गूगल की कर्मचारियों को सलाह

अमेरिका की नई पॉलिसी से भारत में फंसे NRI, गूगल की कर्मचारियों को सलाहDonald Trump immigration policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों ने भारतीय (NRI) H-1B वीजा धारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, वर्क परमिट रिन्यू कराने भारत आए प्रवासी अब इन नीतियों के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नई 'सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी' के कारण दिसंबर में होने वाले वीजा इंटरव्यू अब मार्च तक टाल दिए गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहां फंस गए हैं।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com