सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. India NewZealand FTA PM Modi talks with PM Luxun
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (13:06 IST)

भारत और न्यूजीलैंड में FTA, 15 वर्षों में 20 मिलियन डॉलर का निवेश

india newzealand fta
India NewZealand FTA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोनन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिलकर ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के सफल समापन की घोषणा की। इस समझौते को अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप के लिए झटका माना जा रहा है।
 
एफटीए के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। यह निवेश कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगा।
 
भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर बातचीत की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री लक्सन भारत दौरे पर आए थे। महज 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते का पूरा हो गया।

क्यों खास है यह FTA : भारत-न्यूजीलैंड FTA पर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह FTA हमारे एक्सपोर्ट कम्युनिटी के सभी वर्गों के लिए मौके देता है और साथ ही देश के हर क्षेत्र को अलग-अलग क्षेत्रों में मदद करता है। 
 
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण FTA है क्योंकि यह न केवल रिकॉर्ड 9 महीने में पूरा हुआ, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2-3 दिलचस्प बातें हैं। यह पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व वाली FTA टीम द्वारा किया गया FTA है। यह फाइव आइज़ देशों, ऑस्ट्रेलिया, UK और अब न्यूजीलैंड के साथ हमारा तीसरा FTA भी है। हम जल्द ही कनाडा के साथ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए व्यापार चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और हम USA के साथ अपनी चर्चा में पहले से ही एडवांस स्टेज पर हैं।
 
क्या बोले न्यूजीलैंड के पीएम : न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते को अंजाम देने के बाद मैंने अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है।
 
लक्सन ने कहा ‍कि यह एफटीए हमारे भारत के लिए निर्यातों पर 95% तक के टैरिफ को कम करता है या हटा देता है। अनुमान है कि न्यूजीलैंड का भारत के साथ निर्यात अगले दो दशकों में 1.1 बिलियन डॉलर से 1.3 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ सकता है। व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब अधिक किवी नौकरियां, उच्च वेतन और मेहनती न्यूजीलैंडवासियों के लिए अधिक अवसर है। यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इससे किवी व्यापारियों को 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच मिल रही है। हमारी सरकार लगातार बुनियादी समस्याओं को हल करने और भविष्य का निर्माण करने पर केंद्रित है - और इस तरह के नए व्यापार समझौतों से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है ताकि सभी किवी आगे बढ़ सकें।
 
गौरतलब है कि यह पिछले कुछ सालों में ओमान, UK, EFTA देशों, UAE, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद भारत का 7वां FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरीG RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षणBig announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगी

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगीअब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचएलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन से फोन पर की बात, दोनों देशों में FTA समझौता

LIVE: पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन से फोन पर की बात, दोनों देशों में FTA समझौताLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आरटी ऑनरेबल क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) के सफल और ऐतिहासिक समापन की संयुक्त घोषणा की। पल पल की जानकारी...

कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी

कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारीWeather Update : पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी ने उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिन पारा और गिरने की संभावना है।

सीएम धामी ने बताया, क्यों खास हैं उत्तराखंड का कोणेश्वर महादेव मंदिर?

सीएम धामी ने बताया, क्यों खास हैं उत्तराखंड का कोणेश्वर महादेव मंदिर?Uttarakhand News in Hindi : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने टिहरी स्थित कोणेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो पोस्ट कर शीतकालीन यात्रा के दौरान उत्तराखंड पधारें लोगों से इस मंदिर के दर्शन करने की अपील की।

क्या संकट में है अरावली के पहाड़, राजस्थान से दिल्ली तक क्यों मचा बवाल?

क्या संकट में है अरावली के पहाड़, राजस्थान से दिल्ली तक क्यों मचा बवाल?Aravalli Mountain : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा स्वीकार किए जाने के बाद से राजस्थान से दिल्ली तक 4 राज्यों में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने सेव अरावली कैंपेन शुरू किया है। कई भाजपा नेता भी इस मामले में अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा कि भ्रम फैलाना बंद करें! अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है।

बैंगलूरू, दक्षिण अफ्रीकी टीम और भारतीय महिलाओं ने आखिरकार उठाई ट्रॉफी

बैंगलूरू, दक्षिण अफ्रीकी टीम और भारतीय महिलाओं ने आखिरकार उठाई ट्रॉफीकहते हैं जिस उपलब्धि का इंतजार बरसों से हो रहा हो और जब वह इंतजार खत्म हो जाता है तो खुशी के आंसू बह निकलते हैं। खेल के मैदान में साल 2025 एक ऐसा ही साल रहा जहां

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com