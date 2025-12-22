टीएमसी का बड़ा बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी

घोष ने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है। टीएमसी ने वहां हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। लेकिन वह विदेश के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। यह केंद्र की जम्मेदारी है।

मृतक बांग्लादेश में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। घटना के बाद भारतीय मिशन ने भी बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से अलर्ट रहने और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।

गौरतलब है कि हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के मैमद सिंह में भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। मृतक ने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी। इस बीच भारत सरकार ने भी बांग्लादेश से हत्यारों के खिलाफ सख्‍त एक्शन की मांग की है।

