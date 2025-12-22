Maharashtra Civic Poll Results News : महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, जिसने 125 से अधिक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सामूहिक रूप से जीत हासिल कर महायुति गठबंधन के प्रभुत्व को मजबूत किया है, जबकि विपक्ष कमजोर रहा और स्थानीय निकाय चुनावों में वापसी करने में विफल रहा। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है।