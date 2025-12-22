सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Difficulties for Indian H-1B visa holders have increased
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (14:50 IST)

अमेरिका की नई पॉलिसी से भारत में फंसे NRI, गूगल की कर्मचारियों को सलाह

H1B visa
Donald Trump immigration policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों ने भारतीय (NRI) H-1B वीजा धारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, वर्क परमिट रिन्यू कराने भारत आए प्रवासी अब इन नीतियों के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नई 'सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी' के कारण दिसंबर में होने वाले वीजा इंटरव्यू अब मार्च तक टाल दिए गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहां फंस गए हैं। 
 
गूगल की कर्मचारियों को सलाह : इस बीच, 15 से 26 दिसंबर के बीच तय इंटरव्यू बिना किसी पूर्व सूचना के कैंसिल कर दिए गए। इस बीच, गूगल ने अपने कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दी है। कंपनियों को डर है कि लंबे समय तक कर्मचारी गायब रहे तो काम प्रभावित होगा। अब वीजा रिन्युअल से पहले आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच होगी। इसके लिए प्रोफाइल को 'पब्लिक' रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
 
उल्लेखनीय है कि सितंबर में ही ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर एक लाख डॉलर का भारी शुल्क भी लगाया था। अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए छुट्टियां मनाना अब भारी पड़ रहा है। अमेरिका द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लागू की गई नई सोशल मीडिया स्क्रीनिंग ने वीजा रिन्युअल की प्रक्रिया को ठप कर दिया है।
 
डरे हुए हैं एनआरआई : अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया की बारीकी से जांच के कारण अब अपॉइंटमेंट अगले साल (मार्च) तक खिसक गए हैं। दूतावास ने सख्त हिदायत दी है कि बिना पुख्ता अपॉइंटमेंट के कोई भी ऑफिस न आए। शादी-ब्याह या निजी कारणों से भारत आए लोग अब अपनी नौकरियों को लेकर डरे हुए हैं। दिग्‍गज कंपनियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा, जहां बिना किसी सूचना के सामूहिक रूप से अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हों।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला, सिर में मारी गोली

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरीG RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षणBig announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगी

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगीअब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचएलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

और भी वीडियो देखें

बांग्लादेश के मामले में भारत सरकार कैसे चूक गई, फ्रेंडली नेबरहुड कैसे बना ‘एंटी-इंडिया’ स्टेट!

बांग्लादेश के मामले में भारत सरकार कैसे चूक गई, फ्रेंडली नेबरहुड कैसे बना ‘एंटी-इंडिया’ स्टेट!why India Bangladesh relations deteriorated: भारत और बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से घनिष्ठ लेकिन जटिल रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। शेख हसीना के शासनकाल (2009-2024) में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं में मजबूती आई, जिससे बांग्लादेश भारत का करीबी पड़ोसी बना।

कोडिन कफ सीरप पर सीएम योगी का विधानसभा में जवाब, अखिलेश ने किया पलटवार

कोडिन कफ सीरप पर सीएम योगी का विधानसभा में जवाब, अखिलेश ने किया पलटवारYogi Aadityanath news in hindi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने बयान में कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। बयान पर बवाल मच गया। सपा ने सदन में ही इस पर कड़ी नाराजगी जताई।

देश में दो 'नमूने', आप चिल्लाते रहेंगे और ‘बबुआ’ सैरसपाटे पर निकल जाएंगे

देश में दो 'नमूने', आप चिल्लाते रहेंगे और ‘बबुआ’ सैरसपाटे पर निकल जाएंगेCM Yogis response on codeine in Assembly: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सदन में कोडिन कफ सिरप मामले में सरकार का पक्ष रखा और समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब धोया। बोले कि प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि सदस्यों को अध्ययन करके आना चाहिए और सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।

भारत और न्यूजीलैंड में FTA, 15 वर्षों में 20 मिलियन डॉलर का निवेश

भारत और न्यूजीलैंड में FTA, 15 वर्षों में 20 मिलियन डॉलर का निवेशIndia NewZealand FTA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोनन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिलकर ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के सफल समापन की घोषणा की।

LIVE: विधानसभा में सीएम मोदी बोले, कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई

LIVE: विधानसभा में सीएम मोदी बोले, कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा कि राज्य में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2016 में इसके सबसे बड़े होल सेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। पल पल की जानकारी...

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com