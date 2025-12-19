शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वॉशिंगटन , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (09:41 IST)

अमेरिका में वीजा संकट गहराया, अक्टूबर 2026 तक टले इंटरव्यू, हजारों भारतीयों की मुश्किलें बढ़ीं

US Visa Crisis : अमेरिका में वीजा संकट गहराता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने सभी एच-1बी इंटरव्यू और एच 4 वीजा अक्टूबर 2026 तक स्थगित कर दिए हैं। इस फैसले से हजारों भारतीय आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। भारत आए पेशेवर भी अमेरिका लौट नहीं पा रहे हैं। 
 
पहले इन इंटरव्यू को दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक टाल दिया गया था। लेकिन अब उन्हें भी अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अचानक अपॉइंटमेंट रद्द होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके पास अक्टूबर तक इंतजार के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है।
 
बताया जा रहा है कि वीजा प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाना है। वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की अब गहन जांच हो रही है। इस अतिरिक्त जांच में ज्यादा समय लग रहा है, इससे वीजा निष्पादन की रफ्तार धीमी हो गई है। 
 
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है, जो अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और वीजा नवीनीकरण के लिए भारत आए हुए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीजा इंटरव्यू की प्रक्रिया कब सामान्य होगी? 
 
गौरतलब है कि एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। सितंबर 2025 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आवेदकों के लिए H1-B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया था। रुपए की कमजोरी के चलते भारतीयों को इसके लिए फिलहाल 91 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। 
2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

कौन था उस्मान हादी, जिसकी मौत से बांग्लादेश में मचा बवाल

कौन था उस्मान हादी, जिसकी मौत से बांग्लादेश में मचा बवालBangladesh Violence news : शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक अहम नेता उस्मान हादी की मौत के बाद, बांग्लादेश में अशांति फैल गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद स्थिति नियंत्रण के लिए सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई।

नई रोजगार गारंटी योजना नाम तो बदला, कितना बदलेगा जीवन?

नई रोजगार गारंटी योजना नाम तो बदला, कितना बदलेगा जीवन?विपक्षी दलों के भारी विरोध बीच पारित इस विधेयक पर केंद्र सरकार का दावा है कि इसे विकसित भारत, 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया है और इससे मजदूरों के जीवन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा। इसे संक्षेप में 'विकसित भारत--जी राम जी' विधेयक कहा जा रहा है। सरकार इसके पक्ष में दलीलें दे रही हैं और विपक्षी दल इसके खिलाफ।

LIVE: अमेरिका में अक्टूबर 2026 तक नहीं होंगे H1B वीजा इंटरव्यू

LIVE: अमेरिका में अक्टूबर 2026 तक नहीं होंगे H1B वीजा इंटरव्यूLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में एच-1बी और एच-4 वीजा इंटरव्यू अक्टूबर 2026 तक टलने से इससे हजारों भारतीय आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। पल पल की जानकारी....

दिल्ली में No PUC, No Fuel campaign, 3,700 से अधिक वाहनों का चालान

दिल्ली में No PUC, No Fuel campaign, 3,700 से अधिक वाहनों का चालानराष्ट्रीय राजधानी में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान के तहत 3,700 से अधिक वाहनों का चालान किया गया, जबकि लगभग 570 गैर-अनुपालन करने वाले या गैर-निर्दिष्ट वाहनों को 24 घंटे के भीतर दिल्ली की सीमाओं से वापस भेज दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने अभियान के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के प्रमुख बिंदुओं पर लगभग 5,000 वाहनों की जांच की।

मध्यप्रदेश के सबसे विजनरी सीएम डॉ. मोहन यादव, 1.48 घंटे नॉनस्टॉप सुनने के बाद हर कोई बोल उठा

मध्यप्रदेश के सबसे विजनरी सीएम डॉ. मोहन यादव, 1.48 घंटे नॉनस्टॉप सुनने के बाद हर कोई बोल उठावह वर्ल्ड कप वाला कपिल देव आपको याद होगा जब पूरी टीम ने कपिल से कहा कि जो लोग हमारी जीत पर सवाल उठा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब देना चाहिए। तब कपिल देव ने उदाहरण सहित टीम को समझाया था कि, मैं बयान नहीं दूंगा लेकिन काम ऐसा करेंगे कि सबको उनका जवाब मिल जाएगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कुछ ऐसा ही कर दिखाया।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
