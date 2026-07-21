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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 21 July 2026 (12:35 IST)

छात्रों के बाद किसान आंदोलन की तैयारी, शंभु और खनौरी बॉर्डर बंद, भारी सुरक्षा बल तैनात

farmers protest
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (12:46 IST)
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जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा के किसान भी 'भारत-US ट्रेड डील' का विरोध करने के लिए किसान घाट पहुंचेंगे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शंभू बॉर्डर के साथ ही खनौरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ALSO READ: CJP का दावा- अभिजीत दिपके, गीतांजलि, शबाना आजमी और प्रकाश राज वाले ट्रक पर पुलिस ने किया हमला
 
सुबह 5.30 बजे के करीब पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए। किसानों को समझाने की कोशिश भी की गई थी लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो बैरिकेडिंग कर दी गई। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से भी तैयारी की गई है।
 
किसान नेताओं का कहना है कि भारत-अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार सौदे में उनसे कोई राय नहीं ली गई है। किसानों का मानना है कि इस समझौते के बाद अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद और अनाज भारतीय बाजारों में भरे जाएंगे, जिससे छोटे किसानों, मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।
 
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि भारत-अमरीका डील रद्द होनी चाहिए। हमें सूचना मिल रही है कि शंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया है। हमें लगता है कि सरकार किसानों से बातचीत करके मसला हल करने की जगह टकराव की नीति अपना रही है, दमन की नीति अपना रही है। देश के युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। किसानों और मजदूरों की बात भी नहीं सुनी जा रही है। पंधेर ने दावा किया कि उन्हें केवल चार घंटे के लिए जाना था। किसान घाट किसानों का है लेकिन वहां भी नहीं जाने दे रहे हैं। ALSO READ: सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा, सांसदी छोड़ने की दी चेतावनी, जंतर-मंतर लाठीचार्ज का भी विरोध
 

FTA पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने आज एनडीए सांसदों की बैठक में अलग-अलग देशों के साथ हुए FTA के बारे में बात की। इन समझौतों को लेकर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ होने वाले FTA में किसानों का कल्याण सबसे अहम होता है, ताकि ये समझौते किसानों और देश, दोनों के ही सर्वोत्तम हितों को पूरा कर सकें। ALSO READ: NDA बैठक में PM मोदी का बड़ा संदेश: NEET पेपर लीक पर सख्त एक्शन, FTA में किसानों को नुकसान नहीं होगा
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CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआ

CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआदिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।

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25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।