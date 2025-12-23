दिल्ली समेत इन राज्यों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे की चादर, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देशभर में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्‍यों में सुबह ठंड का असर और तेज हो गया। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर और हिमाचल में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद कई राज्यों में तेज हवाओं के कारण ठंड में इजाफा हुआ है।





कश्मीर और हिमाचल में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद कई राज्यों में तेज हवाओं के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, पंजाब में 27 दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश में 23 तथा 25–28 दिसंबर, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 24–27 दिसंबर के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।



ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक ठंडी और कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान में गिरावट और कोल्ड डे जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय के दौरान विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

