शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  Weather Update : Dense Fog and Intense Cold Affecting North India, IMD alert
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (08:28 IST)

Weather Update : ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पंजाब से दिल्ली तक कोहरे का कहर, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

cold
Weather Update :  उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्ला-कलां सत्र शुरू हो रहा है। 40 दिनों की इस अवधि में अत्यधिक ठंड पड़ती है और कई जगह भारी बर्फबारी होती है।
 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 20 से 23 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, लेकिन मैदानों में फिलहाल राहत सीमित ही रहने की संभावना है।
 
उत्तर भारत और आसपास के इलाकों में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं। इनमें से एक ईरान और आसपास के क्षेत्रों में, जबकि दूसरा जम्मू-कश्मीर के आसपास बना हुआ है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण ऊपरी वायुमंडल में तेज पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम शुष्क, ठंडा और अस्थिर बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बादल तो छाए हैं, लेकिन अभी तक अधिकांश स्थानों पर पर्याप्त बारिश या बर्फबारी नहीं हो पाई है।

आईएमडी ने 20 दिसंबर की सुबह और रात में पंजाब में घना कोहरा छाए रहने और भीषण ठंड पड़ने की संभावना जताई है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में 21 दिसंबर की सुबह तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा छाए रहने और ठंड बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इन राज्यों में 24 और 25 दिसंबर को भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रह सकता है। झारखंड में भी अगले 4 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा।
 
पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। उत्तर पूर्व राजस्थान के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंड और कोहरे की डबल मार पड़ रही है। कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखाई दिए।

राजधानी दिल्ली में आज भी ठंड के साथ ही फॉग और स्मॉग का कहर दिखाई दिया। CPCB के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में AQI 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता अभी भी जारी है। सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें।
हिमाचल प्रदेश में भी मौसम अधिकांश समय शुष्क बना हुआ है। यहां के पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मैदानों इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है, फिर भी ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
Webdunia
