नितिन नबीन की नियुक्ति पर अखिलेश का भाजपा से सवाल, 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद?

Akhilesh Yadav questions BJP : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया किया कि 5 बड़ा या 7? ये 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष।

अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा या सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? फिर सवाल ये है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष।

सपा नेता ने कहा, इसका तर्क क्या है… दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि PDA समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने को लिए ये नया तरीका अपनाया है। ये अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अब अपनी पीडीए सरकार बनाएगा, पीडीए को मान दिलाएगा।

गौरतलब है कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने जेपी नड्डा के बाद पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली है। नितिन के पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। पार्टी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप एक बार फिर सभी को चौंका दिया है।

कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया।