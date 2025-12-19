शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Akhilesh Yadav questions bjp on nitin nabin appointment
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (13:00 IST)

नितिन नबीन की नियुक्ति पर अखिलेश का भाजपा से सवाल, 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद?

Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav questions BJP : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया किया कि 5 बड़ा या 7? ये 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष।
 
अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा या सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? फिर सवाल ये है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष। 
 
सपा नेता ने कहा, इसका तर्क क्या है… दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि PDA समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है।  भाजपा ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने को लिए ये नया तरीका अपनाया है। ये अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अब अपनी पीडीए सरकार बनाएगा, पीडीए को मान दिलाएगा।
गौरतलब है कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने जेपी नड्डा के बाद पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली है। नितिन के पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। पार्टी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप एक बार फिर सभी को चौंका दिया है।
 
कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया।
2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

जी राम जी बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, लगाए गंभीर आरोप

जी राम जी बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, लगाए गंभीर आरोपRahul Gandhi on G Ram G Bill : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में खत्म कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए संसद से पारित करवा दिया।

LIVE: संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, राष्‍ट्रपति के पास भेजा वीबी जीरामजी बिल

LIVE: संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, राष्‍ट्रपति के पास भेजा वीबी जीरामजी बिलLatest News Today Live Updates in Hindi : संसद में वीबी जीरामजी बिल पास होने के बाद सरकार ने इसे राष्‍ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा। लोकसभा और राज्यसभा ‍अनिश्‍चित काल के लिए स्थगित। समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। पल पल की जानकारी...

Weather Update : कई राज्यों में बढ़ी सर्दी, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : कई राज्यों में बढ़ी सर्दी, कोहरे और शीतलहर का अलर्टWeather Update News : देशभर में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में सर्दी अब कोहरे के साथ और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। उत्‍तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है।

संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित, नाराज प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल?

संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित, नाराज प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल?Parliament News in hindi : संसद का शीतकालीन सत्र 2025 शुक्रवार को समाप्त हो गया। संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने सदन में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा नहीं होने पर सवाल उठाए।

प्रदूषण पर सपा सांसद का विवादित बयान, गिरिराज सिंह ने दी धर्म बदलने की सलाह

प्रदूषण पर सपा सांसद का विवादित बयान, गिरिराज सिंह ने दी धर्म बदलने की सलाहSP MP contorversial Statement : समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने दिल्ली-NCR में जहरीली हवा के लिए शवों को जलाने और होलिका दहन को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सपा सांसद अपना धर्म बदल लें।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
