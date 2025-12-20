राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, हम उन खूनी आतंकियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी अमेरिकियों पर हमला करेगा, उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। पलमायरा हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया और इराक में 10 ऑपरेशन चलाए, जिनमें 23 आतंकियों को मार गिराया गया या गिरफ्तार किया गया।
CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सुबह, अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS लड़ाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया। यह 13 दिसंबर को सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले का सीधा जवाब है। यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और न ही कभी रुकेगा।
Because of ISIS’s vicious killing of brave American Patriots in Syria, whose beautiful souls I welcomed home to American soil earlier this week in a very dignified ceremony, I am hereby announcing that the United States is inflicting very serious retaliation, just as I promised,…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) December 19, 2025
गौरतलब है कि सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में पिछले हफ्ते ही एक संयुक्त अमेरिकी-सिरियाई गश्ती दल पर हमला हुआ था, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत हो गई थी।
Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025
This is not the beginning of a war — it is a…