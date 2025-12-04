Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान

Vladimir Putin Putin India Visit news in hindi : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर नयी दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य लगभग 8 दशक पुरानी भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत करना है, एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू-राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है।





गदगद हुआ क्रेमलिन हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री मंत्री आवास पहुंचे।

प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे पुराने दोस्त को लेने पहुंचे। राजधानी के सर्द मौसम में भी दोनों नेताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। विमान से उतरते ही पुतिन ने मोदी की तरफ अपने स्टाइल में इशारा किया, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर गले भी मिले। PM ने पुतिन का इतना जोरदार स्वागत किया कि तुरंत क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कहा- हमें मालूम नहीं था कि PM मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पर आएंगे।



रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी से PM आवास पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्राइवेट डिनर करेंगे।

Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025 पीएम मोदी के स्वागत पर क्रेमलिन का बयान भी सामने आया है। क्रेमलिन ने बयान में कहा कि एयरपोर्ट पर पुतिन की अगवानी का मोदी का फैसला अनएक्सपेक्टेड।