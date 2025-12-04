गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  Madinah-Hyderabad delayed flight diverted to Ahmedabad following bomb threat
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (18:25 IST)

IndiGo के विमान में मानव बम की धमकी, मदीना से हैदराबाद आ रहे विमान की अहमदाबाद में लैडिंग

सऊदी अरब से हैदराबाद आ रहे इंडिगो विमान को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में आपात लैंडिंग करवाई गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक विमान में 180 यात्री और छह क्रू के सदस्य सवार हैं। भारत के हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइ 6ई-058 की अहमदाबाद में आपात लैंडिंग कराई गई है। 
मीडिया खबरों के अनुसार बम की धमकी हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल के जरिए दी गई। धमकी में कहा गया कि विमान पर एक मानव बम सवार है। विमान की बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई, जिसमें बम होने की बात कोरी अफवाह साबित हुई। Edited by : Sudhir Sharma
