गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. UN General Assembly passes resolution on Ukrainian children
Written By UN
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (14:26 IST)

यूएन महासभा में प्रस्ताव पारित, रूस से यूक्रेनी बच्चों को वापस लौटाने की मांग

UN General Assembly passes resolution on Ukrainian children
संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात विशेष सत्र में बुधवार को पारित हुए एक प्रस्ताव में रूसी महासंघ से उन सभी यूक्रेनी बच्चों को तुरन्त, बिना शर्त लौटाने की मांग की गई है, जिन्हें जबरन अन्य स्थानों पर भेजा गया या फिर देश निकाला दिया गया। जनरल असेम्बली में इस प्रस्ताव के पक्ष में 91 वोट डाले गए, जबकि विरोध में 12 सदस्य देशों ने मतदान किया। 57 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
 
यूक्रेन के विरुद्ध रूसी महासंघ की आक्रामकता के मुद्दे पर यूएन महासभा का 11वां आपात विशेष सत्र बुधवार को फिर से शुरू हुआ, जिसमें यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर लाए गए प्रस्ताव पर विचार हुआ। प्रस्ताव के मसौदे में रूसी महासंघ से मांग की गई है कि उन सभी यूक्रेनी बच्चों की तत्काल, सुरक्षित ढंग से बिना शर्त उनके परिवारों तक वापसी सुनिश्चित की जानी होगी, जिन्हें जबरन किसी अन्य स्थान पर भेजा गया है या फिर देश निकाला दिया गया है।
 
साथ ही, रूस से बिना किसी देरी के उन सभी गतिविधियों को बन्द करने के लिए कहा है, जिनमें बच्चों को परिवारों से अलग किया जाता है और नागरिकता, गोद लेने, या फिर सोच को प्रभावित करने जैसे तौर-तरीक़ों का सहारा लिया जाता है।
 
यूएन महासभा ने महासचिव एंतोनियो गुटेरेश से अपील की है कि रूस के साथ सम्पर्क व बातचीत के ज़रिए यूक्रेनी बच्चों की वापसी के प्रयास किए जाने होंगे, संयुक्त राष्ट्र व अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को बेरोकटोक रास्ता मुहैया कराना होगा और अन्य यूएन निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
 
यूएन महासभा अध्यक्ष ऐनालेना बेयरबॉक ने यूक्रेन में बच्चों के लिए विकट स्थिति को बयां करते हुए कहा कि बच्चों को अनजान स्थानों पर जबरन भेजा जाता है, उनका नाम बदल दिया जाता है और यह महीनों तक जारी रहने वाला दुस्वप्न बन जाता है।
 
उन्हें कहीं ओर स्थानान्तरित करने, गोद लेने के अलावा उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के लिए भी भेजे जाने के मामले हुए हैं। महासभा प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से अब तक हज़ारों यूक्रेनी बच्चों को जबरन दूसरे स्थानों पर भेजा गया है और उन्हें फिर से ‘शिक्षित’ भी किया गया है।
 
कुछ को जबरन गोद ले लिया गया है, जबकि अन्य को सैन्य प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया है। यूक्रेन युद्ध में बुनियादी ढांचे का भीषण विनाश हुआ है जिनमें रिहायशी इमारतों की तबाही भी शामिल है।
 
महासभा की मूल भावना
यूएन महासभा अध्यक्ष ने नताश्या का उल्लेख किया, जिससे उनकी मुलाक़ात राजधानी कीव में हुई थी। आंसू भरी आंखों के साथ उस लड़की ने कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आक्रामकता के सामने नहीं झुकेंगी। वादा कीजिए कि जो कुछ हो रहा है उसमें चुप नहीं बैठेंगी। यहां इतने सारे बच्चे हैं जो बस अपने घर लौटना चाहते हैं। इनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं।
 
ऐनालेना बेयरबॉक ने कहा कि नताश्या को भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका के बारे में जानकारी न हो, लेकिन उसके इन वाक्यों ने इस संस्था की भावना और उसके सार को समझा दिया। महासभा प्रमुख के अनुसार, अपनी स्थापना के 8 दशक बाद भी इसका मूल दायित्व है लोगों की पुकार को सुनना, विशेष रूप से बच्चों की।
 
उन्होंने ध्यान दिलाया कि अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून, चौथी जिनीवा सन्धि के अनुच्छेद 49 में किसी क़ाबिज़ इलाक़े से बच्चों समेत सुरक्षा प्राप्त आम लोगों के जबरन स्थानांतरण और देश निकाला पर पाबन्दी है। वहीं बाल अधिकार सन्धि में हर बच्चे के लिए पहचान, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीयता, और अपहरण से संरक्षण के अधिकार को पुष्ट किया गया है।
 
इसलिए हम जो कुछ घटित होते देख रहे हैं, वो केवल कुछ बच्चों की त्रासदी भर नहीं है। यह अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का खुला उल्लंघन भी है।
 
भयावह नतीजे
महासभा अध्यक्ष ने कहा कि फ़रवरी 2022 के बाद से यूएन महासभा ने अपने 11वें आपात विशेष सत्र में आठ प्रस्ताव पारित करते हुए यूक्रेन की सीमाओं से रूसी सैन्यबलों की बिना शर्त वापसी का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी बच्चों को लौटाने के सवाल को निर्वात में नहीं देखा जा सकता है, चूंकि यदि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बिना यह मुद्दा नहीं खड़ा होता।
 
इस वर्ष यूएन महासभा में पारित एक प्रस्ताव में चिन्ता जताई गई थी कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से जारी है, जिसके न केवल यूक्रेन बल्कि अन्य क्षेत्रों व वैश्विक स्थिरता के लिए भी भयावह और लम्बे समय तक बने रहने वाले नतीजे हो रहे हैं।
 
ऐनालेना बेयरबॉक ने कहा कि यूएन महासभा ने एक ऐसे समय में अपना दायित्व निभाया है, जब संयुक्त राष्ट्र दबाव में है और सुरक्षा परिषद कदम उठाने में असमर्थ साबित हुई है। जनरल असेम्बली के हर प्रस्ताव में यूएन चार्टर, सम्प्रभु समानता व क्षेत्रीय अखंडता की बुनियाद पर एक शान्तिपूर्ण निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दमरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटनमध्यप्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा अपर लेक बोट क्लब भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 20 शिकारों जो की डल लेक कश्मीर की तर्ज पर निर्मित हुए है, का अर्जन किया गया है। शिकारों का संचालन प्रदेश में प्रथम बार वृह्त रूप से किया जाएगा और इससे अपर लेक बोट क्लब भोपाल में जल पर्यटन की छवि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी।

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजहIndigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

और भी वीडियो देखें

क्या हरजीत कौर को हथकड़ी बांधकर किया गया था डिपोर्ट, जयशंकर ने दिया जवाब

क्या हरजीत कौर को हथकड़ी बांधकर किया गया था डिपोर्ट, जयशंकर ने दिया जवाबParliament news in hindi : विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हरजीत कौर डिपोर्ट करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी।

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक पुरस्कृत

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक पुरस्कृतBhojpuri Sahitya Sammelan : भोजपुरी की सबसे पुरानी, संवैधानिक, प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अखिल भारतीय संस्था 'अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन' द्वारा सुप्रसिद्ध भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर केंद्रित उनकी किताब ' भोजपुरी सिनेमा के संसार के लिए 'चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अमनौर, छपरा, बिहार में आयोजित संस्था के 28वें अधिवेशन में दिया गया।

महिला के फोटो, वीडियो लेना कब अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने की ताक-झांक की व्याख्या

महिला के फोटो, वीडियो लेना कब अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने की ताक-झांक की व्याख्याWhat is voyeurism Section 354C: सुप्रीम कोर्ट ने वॉयरिज्म (ताक-झांक) के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज केस को बंद कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी महिला का फोटो या वीडियो ऐसे स्थान या समय पर लिया जाता है, जहां वह किसी 'निजी गतिविधि' (Private Act) में शामिल नहीं है, तो आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C (वॉयरिज्म) के तहत दोषी नहीं माना जा सकता।

दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देश

दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देशDelhi-NCR Weather Update News : दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ठंड और वायु प्रदूषण का डबल अटैक हो रहा है। यहां वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में जहरीली हवा और सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर हो रही लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसे

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसेPutin India Visit : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा से पहले परंपरा का हवाला देते मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com