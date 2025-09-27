शनिवार, 27 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Jaishankar slams Pakistan at UN, calls it epicenter of terrorism
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: संयुक्त राष्ट्र , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (23:56 IST)

UN में जयशंकर की पाकिस्तान को लताड़, बताया आतंकवाद का एपिसेंटर

Jaishankars address to the United Nations General Assembly
Jaishankars address to United Nations General Assembly: संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों के समर्थकों को कठघरे में लाना होगा। 
 
ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। आतंकवाद से लड़ाई हमेशा से ही भारत की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्रूर आतंकवादी हमला हुआ। आतंकियों निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को आर्थिक मदद बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के प्रति भारत की हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए साझा खतरा है। 
 
यूएनएससी में बढ़े स्थायी सदस्यों की संख्या : जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। दुनिया में अस्थिरता की स्थिति है। अमेरिकी टैरिफ का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि टैरिफ में उतार चढ़ाव जारी है। उन्होंने गाजा में चल रहे युद्ध के समाधान की बात भी कही। उन्होंने कहा कि शांति के लिए भारत हर मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं।  
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?मप्र पर्यटन विकास निगम लिखी चिट्ठी, किसी को न दें लाल बाग, फिर भी धड़ल्‍ले से हो रहे आयोजन

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहीं

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहींप्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जताई नाराजगी

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल ने

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल नेDGP Jamwals allegations against Wangchuk: लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले माह हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है।

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थी

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थीChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 'चाचा-भतीजा' वसूली के धंधे में लिप्त थे। दंगाइयों की आवभगत होती थी।

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताह

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताहसितंबर के 15 पहले कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2842 अंक और निफ्टी 898 अंक बढ़ा। हालांकि इस हफ्ते दोनों ही इंडेक्सों में क्रमश: 2199 और 673 अंकों की भारी गिरावट आई।

और भी वीडियो देखें

क्या यूरोप पर हमला करेगा रूस, विदेश मंत्री लावरोव से जानिए

क्या यूरोप पर हमला करेगा रूस, विदेश मंत्री लावरोव से जानिएwill Russia attack Europe: रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने शनिवार को विश्व के नेताओं से कहा कि उनके देश का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके देश (रूस) के खिलाफ किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा। लावरोव ने यूएन की वार्षिक बैठक में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की वकालत की।

मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने किया छड़ी यात्रा का शुभारंभ

मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने किया छड़ी यात्रा का शुभारंभChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को माया देवी मंदिर, हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज एवं पूज्य साधु-संतों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के बीच पूजा-अर्चना कर पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन पहुंचे रिकॉर्ड 91 हजार से ज्‍यादा दर्शक

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन पहुंचे रिकॉर्ड 91 हजार से ज्‍यादा दर्शकUP International Trade Show News : यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) के दूसरे दिन दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित ट्रेड शो के दूसरे दिन कुल 91,259 आगंतुक पहुंचे, जिनमें 23,758 बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) और 67,501 बी2सी (बिजनेस टू कंज्यूमर) शामिल रहे। पहले दिन आए 49 हजार आगंतुकों को जोड़कर दो दिनों में कुल 1,40,259 दर्शक ट्रेड शो पहुंचे। यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग फुटफॉल उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक ताकत और यूपीआईटीएस की वैश्विक पहचान को दर्शाता है।

तमिलनाडु में विजय थलपति की रैली में भगदड़, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल

तमिलनाडु में विजय थलपति की रैली में भगदड़, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायलStampede at Vijay Thalapathys rally: तमिलनाडु में फिल्म अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय थलपति की करूर रैली में मची भगदड़ के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहीं

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहींViolence in Leh: लद्दाख के सुंदर परिदृश्यों को निहारने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी बुधवार को कर्फ्यू लागू होने के बाद कई पर्यटकों के लिए अनिश्चितता के दिनों में बदल गई। बृहस्पतिवार को शहर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अमांडा वी. वारवॉक्स ने कहा कि वह होटल तक ही सीमित रह गईं तथा उन्होंने सरकार की ओर से ‘सूचना के अभाव’ को लेकर निराशा जताई।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com