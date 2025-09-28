Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। पल पल की जानकारी...
07:44 AM, 28th Sep
दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को देर रात आगरा से गिरफ्तार किया। उन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप है।
07:44 AM, 28th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे।