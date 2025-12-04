Latest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 7 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। पल पल की जानकारी...
07:45 AM, 4th Dec
रक्षा, कृषि, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री भी पुतिन के साथ भारत आएंगे। रुसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आएंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ क्लोज डोर मीटिंग भी करेंगे। दोनों देशों में व्यापार, अथव्यवस्था सहयोग पर होगी चर्चा। S400 मिसाइल सिस्टम पर भी होगी चर्चा।
07:41 AM, 4th Dec
संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। पहले दो दिनों के भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई। आज भी सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।