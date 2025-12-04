गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (07:45 IST)

7 मंत्रियों समेत आज भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 7 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। पल पल की जानकारी...


07:45 AM, 4th Dec
रक्षा, कृषि, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री भी पुतिन के साथ भारत आएंगे। रुसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आएंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ क्लोज डोर मीटिंग भी करेंगे। दोनों देशों में व्यापार, अथव्यवस्था सहयोग पर होगी चर्चा। S400 मिसाइल सिस्टम पर भी होगी चर्चा।

07:41 AM, 4th Dec
संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। पहले दो दिनों के भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई। आज भी सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दमरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटनमध्यप्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा अपर लेक बोट क्लब भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 20 शिकारों जो की डल लेक कश्मीर की तर्ज पर निर्मित हुए है, का अर्जन किया गया है। शिकारों का संचालन प्रदेश में प्रथम बार वृह्त रूप से किया जाएगा और इससे अपर लेक बोट क्लब भोपाल में जल पर्यटन की छवि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी।

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजहIndigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बड़ा अपडेट, विधि आयोग ने क्या कहा

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बड़ा अपडेट, विधि आयोग ने क्या कहावन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक विधि आयोग ने मसौदा विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति से कहा है कि एक साथ चुनाव कराने की खातिर कानूनी ढांचा तैयार करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

IndiGo crisis : इंडिगो की 200 उड़ानें कैंसिल, क्या रहा कारण, कंपनी का बयान आया सामने

IndiGo crisis : इंडिगो की 200 उड़ानें कैंसिल, क्या रहा कारण, कंपनी का बयान आया सामनेदेश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo हाल के वर्षों में अपने सबसे गंभीर परिचालन संकटों में से एक का सामना कर रही है। देशभर में उड़ानों में देरी और बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर दोपहर तक करीब 200 उड़ानें कैंसिल कर दी गईं। इससे घरेलू यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अतः किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दे।

यूपी में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन, बनेगा डिटेंशन सेंटर

यूपी में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन, बनेगा डिटेंशन सेंटरChief Minister Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तत्काल सूची बनाएं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
