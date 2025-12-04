Indigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।