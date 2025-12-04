गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (14:16 IST)

क्या हरजीत कौर को हथकड़ी बांधकर किया गया था डिपोर्ट, जयशंकर ने दिया जवाब

s jaishankar
Parliament news in hindi : विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हरजीत कौर डिपोर्ट करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी।
 
अमेरिका से 73 साल की हरजीत कौर के डिपोर्टेशन पर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि जब भी डिपोर्ट किए गए लोगों को लेकर कोई फ़्लाइट आती है, तो डिपोर्ट किए गए लोगों का भारत सरकार के अधिकारी जरूर इंटरव्यू लेते हैं।
 
उन्होंने कहा कि हालांकि हरजीत कौर डिपोर्ट करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। हमने यह मामला अमेरिकन एम्बेसी के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाया और अमेरिकन अधिकारियों से इस पर गौर करने को कहा।
 
कैलिफोर्निया के ईस्ट बे इलाके में तीन दशक से रह रहीं हरजीत कौर को 8 सितंबर 2025 को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वो 8 सैन फ्रांसिस्को के ICE दफ्तर सिर्फ कागज जमा करने गईं थी। उन्हें फरबेकर्सफील्ड स्थित Mesa Verde ICE डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। 25 सितंबर को उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया।
putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दमरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटनमध्यप्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा अपर लेक बोट क्लब भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 20 शिकारों जो की डल लेक कश्मीर की तर्ज पर निर्मित हुए है, का अर्जन किया गया है। शिकारों का संचालन प्रदेश में प्रथम बार वृह्त रूप से किया जाएगा और इससे अपर लेक बोट क्लब भोपाल में जल पर्यटन की छवि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी।

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजहIndigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक पुरस्कृत

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक पुरस्कृतBhojpuri Sahitya Sammelan : भोजपुरी की सबसे पुरानी, संवैधानिक, प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अखिल भारतीय संस्था 'अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन' द्वारा सुप्रसिद्ध भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर केंद्रित उनकी किताब ' भोजपुरी सिनेमा के संसार के लिए 'चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अमनौर, छपरा, बिहार में आयोजित संस्था के 28वें अधिवेशन में दिया गया।

महिला के फोटो, वीडियो लेना कब अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने की ताक-झांक की व्याख्या

महिला के फोटो, वीडियो लेना कब अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने की ताक-झांक की व्याख्याWhat is voyeurism Section 354C: सुप्रीम कोर्ट ने वॉयरिज्म (ताक-झांक) के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज केस को बंद कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी महिला का फोटो या वीडियो ऐसे स्थान या समय पर लिया जाता है, जहां वह किसी 'निजी गतिविधि' (Private Act) में शामिल नहीं है, तो आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C (वॉयरिज्म) के तहत दोषी नहीं माना जा सकता।

दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देश

दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देशDelhi-NCR Weather Update News : दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ठंड और वायु प्रदूषण का डबल अटैक हो रहा है। यहां वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में जहरीली हवा और सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर हो रही लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसे

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसेPutin India Visit : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा से पहले परंपरा का हवाला देते मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

क्या छोटे निवेशकों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ओवर वैल्यूड शेयर, किस तरह रहें सावधान?

क्या छोटे निवेशकों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ओवर वैल्यूड शेयर, किस तरह रहें सावधान?Over valued shares : नवंबर के अंत में भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स एक बार फिर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए। यह इंडेक्स भले ही उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गए हो लेकिन इसमें ट्रेड हो रहे सभी शेयरों का हाल ऐसा नहीं है। इस वजह से इंडेक्स की तरक्की देख शेयरों में निवेश कर रहे निवेशकों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि दिसंबर के पहले हफ्ते में यह इंडेक्स भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
