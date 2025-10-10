शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (13:17 IST)

जयशंकर का बड़ा एलान, काबुल में तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा

India Afghanistan relations : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफगान विदेश मंत्री मुत्ताक़ी के साथ बैठक के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
 
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक इस बैठक में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। यह दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है।
 
डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। इसे और मज़बूत करने के लिए, मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
 
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों को आपका निमंत्रण भी अत्यंत सराहनीय है। इस पर आगे चर्चा की जा सकती है।
 
भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में हमारी साझा रुचि है। मुझे काबुल और नई दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानें शुरू होने की जानकारी पाकर खुशी हो रही है।
Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेश

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेशमध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी। अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की जेल के साथ ही 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने निर्देश जारी कर मेडिकल स्टोर, अस्पताल और काउंसिल को चेतावनी जारी की है।

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्याय

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्यायCJI बीआर गवई के कोर्ट रूम में सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मुद्दे पर बात की। वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज था। उन्होंने कहा है कि 'जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था।'

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूत

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूतहिमाचल के बद्दी, पंजाब में मोहाली, जालधंर और महाराष्‍ट्र के शहरों में संचालित हो रही प्रोपेगंडा मेडिसिन कंपनियां

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहींहरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसTransfer Gmail to Zoho Mail: भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपनी आधिकारिक और निजी ईमेल के लिए Gmail के बजाय Zoho Mail का उपयोग शुरू करना, देश में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। Zoho Mail, एक भारतीय कंपनी होने के नाते, अपने सख्त गोपनीयता मानकों और मेड इन इंडिया समाधानों के कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह बदलाव उन आम यूजर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहते हैं।

पप्पू यादव ने बिहार बाढ़ पीड़ितों को बांटा पैसा, वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्‍किल

पप्पू यादव ने बिहार बाढ़ पीड़ितों को बांटा पैसा, वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्‍किलPappu Yadav Distributes Money: बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह बाढ़ पीड़ितों को नकद राशि बांटते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

Weather Update : पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी से राहत, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी से राहत, इन राज्यों में बारिश का अलर्टWeather Update : बारिश की तरह ही सर्दी ने भी 2025 में समय से पहले दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 दिन से रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि आज से पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी से राहत मिल सकती है। आज देश के 20 राज्यों में बारिश की संभावना है।

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से काबुल में कोहराम, क्या मारा गया TTP चीफ मेहसूद?

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से काबुल में कोहराम, क्या मारा गया TTP चीफ मेहसूद?Pakistan airstrike on Kabul : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी वायुसेना ने गुरुवार देर रात एयर स्ट्राइक कर दी। धमाकों के बाद गोलीबारी की भी खबरें हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, एयरफोर्स ने TTP चीफ मुफ्ती नूर वली मेहसूद को मारने का दावा किया है। हालांकि तालिबान सरकार ने कहा कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल इस हमले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया।

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धा

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धाचीन दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में से एक का जल्द ही निर्माण शुरू करने वाला है। उसकी प्रस्तावित शिेंजियांग-तिब्बत रेलवे, लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उसके उत्तर-पश्चिमी शिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगी।

LIVE: बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन आज से, 121 सीटों के लिए दाखिल होगा पर्चा

LIVE: बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन आज से, 121 सीटों के लिए दाखिल होगा पर्चाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। पहले दिन किसी बड़े नेता के फॉर्म भरने की खबर नहीं। पल पल की जानकारी...

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
