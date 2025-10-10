शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (10:32 IST)

रावलपिंडी चिकन से बहावलपुर नान तक IAF के वायरल मैन्यू में क्या था खास?

airforce menu
IAF Viral Menu : भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर 'एयरफोर्स मेन्यू कार्ड' जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन पाकिस्तान में तबाह हुए एयरबेस व आतंकी ठिकानों के नामों पर व्यंजनों की लिस्ट बनाई गई जिन पर आपरेशन सिंदूर व बालाकोट एयर स्ट्राइक में कार्रवाई की गई। हालांकि, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस मेन्यू का खंडन किया है।
 
सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मेन्यू ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसमें रावलपिंडी चिकन टिक्का, बालाकोट तिरामिसु से लेकर बहावलपुर नान तक कई व्यंजनों का जिक्र है। व्यंजनों में रफीकी रारा मटन, मुरीदके मीठा पान, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा, सरगोदा दाल मखनी, जैकोबाबाद मेवा पुलाव और सुक्कुर शाम-सवेरा कोफ्ता का नाम शामिल था।
 
मेन्यू कार्ड पर भारतीय वायुसेना का लोगो लगा था और उस पर लिखा था 93 इयर्स आफ इंडियन एयरफोर्स। इस मेन्यू कार्ड ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा और उन्होंने जमकर प्रतिक्रिया भी दी। हालांकि, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस मेन्यू का खंडन किया है।
 
बहरहाल इन नामों को देखकर इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने लिखा कि यह ऑपरेशन सिंदूर का व्यंग्यात्मक जश्न है। तो कुछ ने इसे वायुसेना के शौर्य का रचनात्मक रूप बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे अनुचित और भ्रामक कहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह एआई तकनीक से बनाया गया मेन्यू है तो कुछ यूजर्स में आपस में बहस भी छिड़ी।
 
भारतीय वायुसेना के 93 वर्ष पूरे होने पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर परेड व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह व थल और जल सेना के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे।
