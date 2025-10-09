गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (13:49 IST)

जश्ने बिहार, सरकार बनते ही 20 दिन में नोटिफिकेशन, 10 लाख नौकरियां देंगे

राजद नेता तेजस्वी यादव का बिहार के लोगों से वादा, कहा- बिहार चलाएगा सरकार

Bihar Assembly Elections 2025
Tejashwi will provide 10 lakh jobs in Bihar: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले बिहार के लोगों से वादा किया है कि यदि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो वह 10 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि नीतीश उनकी योजनाओं की नकल करते हैं। 
 
राजद नेता तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 20 सालों में राज्य की एनडीए (NDA) सरकार ने हर घर में बेरोजगारी और असुरक्षा दी है, लेकिन हम रोजगार देंगे। मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ-साथ पूरा बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। हम बिहार में उद्योग धंधे लगाएंगे और हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। जॉब मतलब जश्ने बिहार।
 
जनता चाहती है बदलाव : यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। यदि उनको 5 साल दिए गए तो उनकी सरकार बहुत काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 20 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 20 महीने में ऐसा कोई भी बिहार का घर नहीं बचेगा जहां नौकरी नहीं होगी। जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा।
 
बिहार बनेगा आर्थिक न्याय का गवाह : आरजेडी नेता यादव ने भाजपा-जेडीयू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार हमारी योजनाओं की नकल कर रही है। अब ये लोग 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे तो वे कह रहे थे पैसा कहां से आएगा? उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी देने की बात नहीं कर रही है, वह बेरोजगारी भत्ता दे रही है। पहले नौकरी और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती थी। बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा।
 
उन्होंने कहा कि अब बिहार बदनाम नहीं होगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का राज्य बनेगा। चुनाव की घोषणा के बाद पहली घोषणा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार के जिस भी परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, हर उन परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
