गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:51 IST)

राजद का बड़ा दांव, क्या बिहार को मिलेंगे 3 डिप्टी सीएम?

tejashwi yadav
Bihar Assembly Elections : बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी घमासान तेज हो गया है। राजग और महागठबंधन सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीद्वारों की घोषणा की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच राजद ने महागठबंधन के सामने तेजस्वी यादव को मुख्‍यमंत्री और 3 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। 
 
राजद की ओर से पेश किए गए फॉर्मूले में कहा गया है कि इसमें एक आरजेडी से, एक कांग्रेस से और एक वीआईपी से डिप्टी सीएम का नाम प्रस्तावित है। इसमें एक उपमुख्यमंत्री दलित समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से और तीसरा उपमुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग से होगा। हालांकि राजद के इस प्रस्ताव पर फिलहाल कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
 
गौरतलब है कि राज्य में अब तक एक साथ अधिकतम 2 ही डिप्टी सीएम रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार में भी विजन कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के रूप में 2 डिप्टी सीएम थे।
 
संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई अलग प्रावधान नहीं है। हालांकि पार्टियां राजनीति और जातीय संतुलन साधने के लिए विधायकों को उपमुख्‍यमंत्री पद ऑफर कर देती है।
 
महागठबंधन में फिलहाल सीटों को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस 50 से 55 सीट और VIP 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। वीआईपी के 6 सिटिंग सीटों पर दावे ने पेच फंसा दिया है। इन 6 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले की 2-2 सिटिंग सीटें शामिल हैं। वहीं भाकपा माले 2020 के फॉर्मूले से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। वह राज्य में 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इधर CPI और CPM 2020 के फार्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागू

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागूNew Labor Policy 2025 : मोदी सरकार की तरफ से देश में ही जल्‍द नई श्रम नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लानPakistan News in hindi : आतंक का गढ़ पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई की सहायता से 2 घातक आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा (एलईटी) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के बीच एक नए गठबंधन को क्रियान्वित किया गया है।

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थना

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थनाPremanand Maharaj health Update: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। हालांकि उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन अपनी सकारात्मकता के कारण वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे हुए हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है।

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचावUPI Payment without PIN : अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नए तरीके से पेमेंट करने की शुरुआत की है। इस तरीके के इस्तेमाल के लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा कामभारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी।

Bihar Assembly Elections 2025: महिला वोटरों की संख्या घटने से क्यों बढ़ी नीतीश कुमार की चिंता?

Bihar Assembly Elections 2025: महिला वोटरों की संख्या घटने से क्यों बढ़ी नीतीश कुमार की चिंता?Number of women voters decreased in Bihar: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हमेशा से महिला मतदाताओं के सशक्तिकरण से जुड़ा रहा है। 'महिला सशक्तिकरण' का नारा ही वह मजबूत आधार था जिस पर जनता दल (यूनाइटेड) यानी जेडीयू ने पिछले कई चुनावों में अपनी सफलता की इमारत खड़ी की।

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटका

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटकाBihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महज 30 दिन से भी कम समय बाकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है।

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं का असर आज भी देखा जा सकता है, यहीं कारण है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अब एक बार फिर बाहुबली नेताओं की चर्चा होने लगी है। जहां एक ओर कुछ बाहुबली खुद चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे है वहीं कुछ बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपने परिजनों के जरिए अपना सियासी वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हे।
