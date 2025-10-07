मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: जबलपुर , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (15:34 IST)

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयान

Maithili Thakur news in hindi : विधानसभा चुनावों के घोषणा के बाद से ही बिहार में सियासी पारा गरमा गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती है।
 
नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली की मुलाकात के बाद अटकलें और तेज हो गई। इस बीच जबलपुर में एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने इस संबंध में उनसे सवाल भी पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं भी टीवी पर देख रही हूं। मैं हाल ही में बिहार गई थी वहां नित्यानंद राय से मिली। विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला। बिहार पर दोनों नेताओं से काफी बात हुई।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखते हैं अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आगे क्या होता है देखते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव के क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहां से एक अलग जुड़ाव है। वहां से शुरुआत होती है तो सीखने को मिलेगा। लोगों से मिलना-जुलना, लोगों की बातें सुनना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा।

मैथिली ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूं श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी।
 
बहरहाल मैथिली के बयान से साफ हो गया कि वे भाजपा के संपर्क में है। पार्टी उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे सकती है। अब मैथिली के प्रशंसकों को निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वे कहां से चुनाव लड़ती है। 
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी। मतगणना के बाद 14 नवंबर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का मुकाबला कांग्रेस और राजद के महागठबंधन से होगा।
edited by : Nrapendra Gupta
