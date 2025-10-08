बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार चुनाव - स्पेशल स्टोरीज
  4. Why is Nitish Kumar worried due to decrease in number of women voters
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (15:15 IST)

Bihar Assembly Elections 2025: महिला वोटरों की संख्या घटने से क्यों बढ़ी नीतीश कुमार की चिंता?

Bihar Assembly Elections 2025
Number of women voters decreased in Bihar: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हमेशा से महिला मतदाताओं के सशक्तिकरण से जुड़ा रहा है। 'महिला सशक्तिकरण' का नारा ही वह मजबूत आधार था जिस पर जनता दल (यूनाइटेड) यानी जेडीयू ने पिछले कई चुनावों में अपनी सफलता की इमारत खड़ी की। लेकिन, अब चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची ने नीतीश कुमार को एक चिंता में डाल दिया है। हालांकि केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्‍यमंत्री का चेहरा हैं। 
 
सामने आए आंकड़े साफ बताते हैं कि राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या में न केवल जनसंख्या अनुपात से कम होकर बड़ी गिरावट आई है, बल्कि यह गिरावट उन विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक है जहां जेडीयू का राजनीतिक दबदबा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ SIR की तकनीकी खामी है या एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति? 
 
आंकड़ों के आईने में मतदाता सूची का 'लिंग-भेदभाव' : चुनाव आयोग (EC) द्वारा 30 सितंबर, 2025 को जारी अंतिम मतदाता सूची एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है। जनवरी 2025 में बिहार का मतदाता लिंगानुपात (Electoral Sex Ratio - ESR) 914 था (प्रति हजार पुरुष मतदाताओं पर 914 महिलाएं)। SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह गिरकर 894 रह गया है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के जनसंख्या लिंगानुपात (918) से भी नीचे है, जो बिहार में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को नकारता है।
 
SIR प्रक्रिया में हटाए गए कुल मतदाताओं में से 59% महिलाएं हैं। महिला मतदाताओं का प्रतिशत जनवरी के 47.8% से घटकर 47.2% हो गया है। राज्य के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 230 में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज हुई है। सबसे गंभीर विषय है इस नाम हटाने की प्रक्रिया में असमानता। ड्राफ्ट सूची (1 अगस्त 2025) में 65 लाख नाम काटे गए, जिनमें 55% महिलाएं थीं। दावा-आपत्ति प्रक्रिया के दौरान 21.5 लाख नए नाम जोड़े गए, लेकिन इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 47.8% रही। वहीं, अतिरिक्त 3.6 लाख नाम काटने में 53.9% महिलाएं थीं।
 
सुपौल जैसे जिलों में तो काटे गए नामों में महिलाओं का हिस्सा 75% तक है। पश्चिमी बिहार के गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट पर लिंगानुपात 956 से गिरकर 861 हो गया—यह सीट 2020 में जेडीयू ने जीती थी। सर्वाधिक प्रभावित टॉप 10 सीटों में से तीन पर जेडीयू का कब्जा है। यह विसंगति मात्र सांख्यिकीय नहीं है, बल्कि महिला वोट बैंक की राजनीतिक हेराफेरी का संकेत देती है।
 
2020 का जीत का मंत्र : 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 125 सीटों पर जीत का एक प्रमुख कारण महिला मतदाताओं का निर्णायक समर्थन माना जाता था। 2010 के बाद से ही बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से लगातार अधिक रहा है। विभिन्न सर्वे बताते हैं कि महिलाओं ने शराबबंदी, साइकिल वितरण और आरक्षण जैसी नीतीश कुमार की नीतियों के कारण महागठबंधन (RJD-कांग्रेस) की तुलना में NDA को भारी वोट दिया था, जिससे जेडीयू को मजबूत समर्थन मिला।
लेकिन, SIR में महिलाओं के नाम हटने के चलते जेडीयू के इसी आधार को हिला दिया है। चुनाव आयोग के डेटा से साफ है कि जेडीयू द्वारा जीती गई सीटों पर औसत लिंगानुपात में सबसे बड़ी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, कुचायकोट जैसी जेडीयू सीटों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं, जबकि भाजपा (BJP) की सीटें अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई हैं। यह असंतुलन जेडीयू के लिए घातक साबित हो सकता है।
 
राजनीतिक निहितार्थ : गठबंधन में दरार की आशंका
नीतीश कुमार की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं के 'माई-बहिनी' (मां-बहन) वोट की अपनी अहमियत है। SIR का यह असंतुलन सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्षी दल RJD जैसे महागठबंधन के नेता इसे 'NDA की साजिश' बता रहे हैं। गठबंधन सहयोगी BJP इस कटौती से कम प्रभावित दिख रही है। उनकी सीटों पर गिरावट न्यूनतम है।
 
राजनीतिक विश्लेषक इसे BJP का 'सॉफ्ट पावर प्ले' मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य जेडीयू को कमजोर करना हो सकता है। यदि 2025 के विधानसभा चुनावों में महिला मतदान इसी घटे हुए 47.2% के अनुपात में सिमट गया, तो जेडीयू की सीटें 2020 की 43 से काफी नीचे जा सकती हैं। अंतिम सूची में अभी भी संशोधन संभव हैं—नामांकन की अंतिम तिथि से पहले जेडीयू को तत्काल स्थानीय स्तर पर आपत्तियां दर्ज कराने और महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है।
 
SIR के बाद की मतदाता सूची बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। यह विवाद 2025 के चुनावों को और ध्रुवीकृत करेगा। नीतीश कुमार को अब अपनी राजनीतिक पूंजी बचाने के लिए सचेत और सतर्क कदम उठाने होंगे, वरना महिलाओं के समर्थन का ध्रुवीकरण उल्टा पड़ सकता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

और भी वीडियो देखें

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटका

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटकाBihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महज 30 दिन से भी कम समय बाकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है।

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं का असर आज भी देखा जा सकता है, यहीं कारण है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अब एक बार फिर बाहुबली नेताओं की चर्चा होने लगी है। जहां एक ओर कुछ बाहुबली खुद चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे है वहीं कुछ बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपने परिजनों के जरिए अपना सियासी वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हे।

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयान

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयानMaithili Thakur news in hindi : विधानसभा चुनावों के घोषणा के बाद से ही बिहार में सियासी पारा गरमा गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com