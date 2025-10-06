सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Who has the upper hand before the dates for the Bihar Assembly elections are announced?
Written By विकास सिंह
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (10:42 IST)

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले किसका पलड़ा भारी, युवा-महिला वोटर्स होंगे गेमचेंजर

चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा एलान

Bihar Assembly election dates to be announced today
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे। बिहार में 5 नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते है। चुनाव आयोग बिहार में छठ पूजा के बाद चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के एलान के 28 दिन बार चुनाव करा सकता है। आज चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।
एक या दो चरण में होगा चुनाव- बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव आयोग एक या दो चरण में चुनाव कर सकता है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में बिहार चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जेडीय ने राज्य में एक चरण में और भाजपा और आरजेडी ने दो चरण में चुनाव कराने की मांग की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट करेंगे। चुनाव आयोग ने एलान किया है कि इस बार बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी मतदान केंद्र की वेब कॉस्टिंग होगी। इसके साथ एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे।    
बिहार में सीट बंटवारे पर उलझा मसला-बिहार विधानसभा चुनाव में दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं चुनाव में सीट बंटवारे का मसला अभी उलझा ही हुआ है। चुनाव की तारीखों के एलान से पहले रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान में NDA के सहयोगी दलों के साथ बैठक की। बिहार की राजनीति के जानकार बताते है कि इस बार बिहार में भाजपा और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी 20 से 25 सीटों पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाह की पार्टी 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
वहीं दूसरी ओर आरजेड़ी और कांग्रेस का महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे का मसला उलझा हुआ है। आज पटना मे तेजस्वी यादव लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे है। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व मे सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी इस बार बड़े भाई यानि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।

बिहार चुनाव में किसका पलडा भारी?- बिहार विधानसभा चुनाव इस बार NDA और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। NDA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार लगभग 20 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है और तमाम एंटी इंकंमबेंसी फैक्टर को दरकिनार कर एक बार फिर उन्हीं के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ने जा रहा है। NDA बिहार चुनाव में एक बार फिर जंगलराज का मुद्दा उठा रही है। वहीं नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से राज्य में लोकलुभावन घोषणों की झड़ी लगाई है, उसमें राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10 हजार रुपए देना चुनाव में NDA के पक्ष में गेमचेंजर साबित हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में 74 सीटों पर जीत हासिल की थी।

वहीं दूसरी ओर आजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन ने भले ही अभी सीएम चेहरे का एलान नहीं किया हो लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बता रहे है और चुनाव की तारीखों के एलान से पहले राज्य में दो यात्रा निकाल चुके है। राहुल और तेजस्वी यादव ने SIR के मुद्दें पर एक साथ बिहार अधिकार यात्रा निकाल चुके है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली अपनी पार्टी जन सुराज के जरिए राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा और आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

और भी वीडियो देखें

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनावबिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के दौरे के बाद लौट आई है, इसके बाद आज चुनाव आयोग में सुबह 11 बजे से बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे।

Bihar Election 2025 : बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कौन होगा CM? दीपांकर भट्टाचार्य ने दी जानकारी

Bihar Election 2025 : बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कौन होगा CM? दीपांकर भट्टाचार्य ने दी जानकारीभारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा-माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव मे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई पेंच नहीं है। भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन मे शामिल कुछ दलों का विचार है कि चुनाव के पूर्व गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की धोषणा कर दी जाए।

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनावCEC Gyanesh Kumar on Bihar Election : मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाले BLO का धन्यवाद किया।

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोट

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोटBihar Election News : कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में करीब 23 लाख महिलाएं वोट नहीं दे पाएंगी।

नीतीश की हालत देख तेजस्वी का BJP से सवाल, भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?

नीतीश की हालत देख तेजस्वी का BJP से सवाल, भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?Bihar Election 2025 News : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने खजाने का मुंह लोगों के खोल दिया है तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस का महागठबंधन भी नीतीश सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्‍यमंत्री तेजस्वी ने भाजपा से सवाल किया कि उनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com