Live news: चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान करेगा। इसके अलावा राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लग गई। आइए नजर डालते हैं आज की देश-विदेश की प्रमुख खबरों पर...

12:01 PM, 6th Oct वांगचुक की पत्नी की याचिका पर केन्द्र को नोटिस : लद्दाख में अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। वांगचुक की पत्नी की तरफ से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पत्नी गीतांजली ने मांग की कि पति वांगचुक को फोन पर बातचीत करने की अनुमति मिले। वांगचुक से मुलाकात कराए जाने की मांग भी गीतांजलि ने की। वांगचुक इस समय राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं।

10:50 AM, 6th Oct अमेरिका में गोलीबारी : अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी राज्य अलबामा की राजधानी मोंटगोमरी के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में प्रतिद्वंद्वी बंदूकधारियों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। मोंटगोमरी के पुलिस प्रमुख जेम्स ग्रैबॉयज ने कहा कि घायलों में से तीन की हालत गंभीर है।

10:50 AM, 6th Oct बिहार चुनाव का आज ऐलान : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। बिहार में एक या दो चरणों में चुनाव हो सकता है। 2020 में तीन चरणों में चुनाव हुआ था।