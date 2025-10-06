सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:39 IST)

Gold Rate : त्योहारों पर महंगाई की बड़ी मार, सोने के भाव 1 लाख 30 हजार प्रति 10 ग्राम, चांदी डेढ़ लाख के पार

Rise in gold prices
Gold Price News: सोने-चांदी को लेकर त्योहारों पर लोगों को महंगाई का झटका लगा है। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत 9,700 रुपए बढ़कर 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही चांदी में भी तेजी जारी है। चांदी के भाव 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए।
 
सोने के दामों में लगातार क्यों आ रही है तेजी 
आखिर सोने के भावों में तेजी क्यों आ रही है। सोने की कीमत में आ रही तेजी के पीछे कई कारण हैं। अमेरिकी सरकार के टैरिफ ऐलान के चलते बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है। इसके कारण निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवल यानी सोने में लगा रहे हैं। 
 
अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट के चलते सोने को लेकर आकर्षण बढ़ा है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने आर्थिक डेटा को प्रभावित किया है। इस कारण से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है और निवेशकों का फोकस सोने में बढ़ गया है। केंद्रीय बैंकों की ओर से ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी हो रही है। निवेशक सोने में पैसा लगे रहे हैं। मांग में तेजी से कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
