बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:55 IST)

रेपो दर स्थिर, नहीं बदलेगी EMI, जानिए RBI की मौद्रिक नीति की 10 खास बातें

RBI Monetary Policy : रिजर्व बैंक ने बुधवार को मौद्रिक नीति जारी करते हुए रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इस फैसले से लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। जानिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की 10 खास बातें...
 
  • RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का एलान करने हुए कहा कि MCP ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। लगातार दूसरी बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • STF दर 5.25% पर बनी रहेगी, जबकि MSF दर और बैंक दर 5.75% पर बनी रहेंगी।
  • GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया।
  • इस वर्ष की औसत मुख्य मुद्रास्फीति को संशोधित किया गया है, जो जून में अनुमानित 3.7% और अगस्त में 3.1% से घटकर 2.6% हो गई है। 
  • वर्ष की आखिरी तिमाही और अगले वर्ष की पहली तिमाही के लिए मुख्य मुद्रास्फीति के भी नियंत्रित रहने की उम्मीद है।
  • वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ-संबंधी घटनाक्रमों के कारण इस वर्ष की दूसरी छमाही और उसके बाद भी विकास दर में गिरावट आने की संभावना है। 
  • रिजर्व बैंक ने अंतरराष्‍ट्रीय कारोबार में रुपए का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।
  • मल्होत्रा ने बैंकिग सेक्टर में सुधार के लिए कई अहम प्रस्ताव रखें। डिपोजिट इंशोरेंस प्रीमियम को जोखिम आधारित बनाया जाएगा।
  • लिस्टेड डेट सिक्यूरिटिज में कर्ज की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। 
  • आरबीआई के मौद्रिक नीति के एलान के बाद शेयर बाजार में उछाल।
