Weather Update News : मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों में भी बारिश के कारण मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरूआत से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 4, 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।
दिल्ली और एनसीआर में 6 से 7 अक्टूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। अगले दो दिन राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा 7 अक्टूबर को कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने 5 अक्टूबर को ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश व चोटियों पर बर्फबारी के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
इंदौर समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश :
मध्यप्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरूआत से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजधानी भोपाल में अगले 5 दिन तक झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में भी पोस्ट मानसून बारिश देखने को मिलेगी।
मध्यप्रदेश में शनिवार को भी मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के अंदर साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, बैतूल, रतलाम, नरसिंहपुर, सागर, सतना, उमरिया, बालाघाट, टीकमगढ़, रीवा और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखा गया।
इस दौरान इंदौर में देर रात तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई। इंदौर में आज सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इंदौर में इस अवधि में चार इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर वर्षा का कुल आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच गया है। देपालपुर क्षेत्र में 110 मिलीमीटर, गौतमपुरा में 70 मिलीमीटर, हातोद में 84 मिलीमीटर, महु क्षेत्र में 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी :
महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहां 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय जिलों में तेज हवाएं, भारी बारिश की संभावना है। लोगों को समुद्री यात्रा से बचने की सलाह दी है।
वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए बंद : अगले 3 दिन जम्मू-कश्मीर पर भारी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के उपरांत पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उनमें अगर नदी-नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने, आवश्यकता होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारियों के बीच ही विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी की यात्रा को भी 3 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है।
