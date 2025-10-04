शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (12:12 IST)

Weather Update : मानसून ने फिर दिखाए तेवर, इंदौर में जमकर बरसा पानी, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Updates
Weather Update News : मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों में भी बारिश के कारण मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरूआत से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

खबरों के अनुसार, देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों में भी बारिश के कारण मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी।
इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 4, 5 और 6 ‌अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।

दिल्ली और एनसीआर में 6 से 7 अक्टूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। अगले दो दिन राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा 7 अक्टूबर को कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने 5 अक्टूबर को ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश व चोटियों पर बर्फबारी के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

इंदौर समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश : मध्यप्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरूआत से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजधानी भोपाल में अगले 5 दिन तक झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में भी पोस्ट मानसून बारिश देखने को मिलेगी।
मध्यप्रदेश में शनिवार को भी मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के अंदर साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, बैतूल, रतलाम, नरसिंहपुर, सागर, सतना, उमरिया, बालाघाट, टीकमगढ़, रीवा और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखा गया।
इस दौरान इंदौर में देर रात तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई। इंदौर में आज सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इंदौर में इस अवधि में चार इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर वर्षा का कुल आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच गया है। देपालपुर क्षेत्र में 110 मिलीमीटर, गौतमपुरा में 70 मिलीमीटर, हातोद में 84 मिलीमीटर, महु क्षेत्र में 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी : महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहां 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय जिलों में तेज हवाएं, भारी बारिश की संभावना है। लोगों को समुद्री यात्रा से बचने की सलाह दी है।
वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए बंद : अगले 3 दिन जम्मू-कश्मीर पर भारी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के उपरांत पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उनमें अगर नदी-नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने, आवश्यकता होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारियों के बीच ही विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी की यात्रा को भी 3 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरता

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरताViolent protests in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बुलडोज़र को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव घटाने को लेकर पाकिस्तान सरकार और जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के बीच बातचीत के कल शुरू होने के बावजूद, पीओजेके में भारी अशांति देखी गई।

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहास

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहासAyodhyas Ramlila: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है।

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगेOwaisi on I Love Mohammad : हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते।

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़नाChief Minister Yogi Adityanath News : गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से बच्चों से मुलाकात की। प्यार लुटाते हुए उनसे आत्मीय बातचीत कर चॉकलेट दिया। नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल परे कर बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना उनकी खासियत है।

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुखair force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

और भी वीडियो देखें

Live: पीएम मोदी युवाओं को देंगे 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Live: पीएम मोदी युवाओं को देंगे 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगातLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं के लिए बड़े तोहफे के तौर पर 62,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं का मुख्य फोकस बिहार पर रहेगा। पल पल की जानकारी...

रूस जल्द दे सकता है S-400 की नई खेप, क्यों इसे कहा जाता है भारत का ब्रह्मास्त्र

रूस जल्द दे सकता है S-400 की नई खेप, क्यों इसे कहा जाता है भारत का ब्रह्मास्त्रS-400 Missile Defence System : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन के मद्देनजर भारत रूस से जल्द ही S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का अतिरिक्त बैच खरीद सकता है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान प्रस्तावित खरीद पर बातचीत हो सकती है। भारत ने अक्टूबर, 2018 में रूस से एस-400 की 5 प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था और इनमें से तीन की आपूर्ति हो चुकी है।

पीएम मोदी का ट्रंप के गाजा पीस प्लान को समर्थन, जानिए क्या कहा?

पीएम मोदी का ट्रंप के गाजा पीस प्लान को समर्थन, जानिए क्या कहा?PM Modi on Trump Gaza Peace Plan : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर हमास ने सहमति दे दी है। वह इसराइली बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गया। इस बीच ट्रंप ने इसराइल से भी गाजा पर बमबारी रोकने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए ट्रंप की सराहना की है।

मुख्यमंत्री द्वारा पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ की लागत से 19,491 किमी लिंक सड़कों के निर्माण की शुरुआत

मुख्यमंत्री द्वारा पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ की लागत से 19,491 किमी लिंक सड़कों के निर्माण की शुरुआतPunjab news in hindi : त्योहारों के सीजन में प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की पत्नी पहले पुरुष थीं?

क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की पत्नी पहले पुरुष थीं?French President Emmanuel Macron: सोशल मीडिया के आज के ज़माने में सब कुछ संभव है – स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देना भी! तब भी, जब स्त्री का पति फ्रांस जैसे देश का राष्ट्रपति हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजित माक्रों को, इसी सोशल मीडिया-चमत्कार के कारण, अमेरिका के डेलावेयर राज्य की अदालत में बाक़ायदा मानहानि का मुकदमा दायर करना पड़ा है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com