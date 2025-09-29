Weather Update : कहीं उमस तो कहीं बारिश, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट, कब होगी मानसून की विदाई

Weather Update News : सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई के बावजूद लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे सामान्य स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा। आमतौर पर सितंबर के अंत तक बारिश का दौर थमने लगता है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल उमसभरी गर्मी बरकरार है। हालांकि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में उमस से लोग परेशान हैं।





बिहार में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन IMD के मुताबिक अगले दो-तीन दिनों तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ने की संभावना है।





राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है हालांकि अब अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के किसी भी जिले से मानसून की विदाई होने की संभावना नहीं है।





महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण धाराशिव में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले के जलमग्न इलाकों से 3500 से अधिक लोगों को निकाला गया। मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश के बाद रविवार को 11500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें क्षेत्र के जयकवाड़ी बांध में और अधिक पानी आने की उम्मीद है।





स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, दक्षिण गुजरात और कोंकण व गोवा में भारी बारिश हुई। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हुई। गुजरात क्षेत्र, केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उत्तर तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई।





पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है।

Edited By : Chetan Gour