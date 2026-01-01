बांग्लादेश में हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

इससे पूर्व 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्टरी में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया था।