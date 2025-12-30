मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Nagaland Minister Temjen Imna Along Pushes Back Hard At Bangladesh Rhetoric Over Indias Chickens Neck
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (18:47 IST)

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck
नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।
‘चिकन नेक’ उत्तर बंगाल में लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी है, जो भारत के बाकी हिस्सों को उसके सात पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। यह गलियारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बीच स्थित है। यह बयान ऐसे समय आया था, जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान भारत के ‘लैंडलॉक्ड’ पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए ढाका को क्षेत्र के लिए ‘समुद्र का एकमात्र संरक्षक’ बताया था। 

कट्टरपंथी तत्वों को खुली चुनौती देते हुए टेमजेन ने महाभारत के पात्र घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख किया और पूर्वोत्तर की शक्ति व जिजीविषा को रेखांकित किया। महाभारत के अनुसार घटोत्कच और हिडिंबा का संबंध पूर्वोत्तर से था। हिडिंबा, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थीं, असम और नागालैंड की दिमासा जनजाति से थीं।
नागालैंड मंत्री की सख्त चेतावनी
बेबाक बयान देने वाले नागालैंड मंत्री ने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने की कोई भी कोशिश गंभीर भूल होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी ताकत नहीं देखी है। अगर उन्होंने घटोत्कच और हिडिंबा को नहीं देखा है, तो उनका स्वागत है। हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। टेमजेन राज्य के भाजपा अध्यक्ष भी हैं।
मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग इस क्षेत्र की भौगोलिक वास्तविकताओं को बाहरी लोगों से कहीं बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक गला या गर्दन काटने की बात है, इन हकीकतों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता।  टेमजेन ने यह भी कहा कि ‘चिकन नेक’ शब्द काफी हद तक मीडिया की देन है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई चिकन नेक नहीं है। हम भारत से मज़बूती से जुड़े हैं और पूर्वोत्तर के लोग गर्वित भारतीय हैं। 
 
हालांकि, 'गला काटने' वाली टिप्पणी यूं ही नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी है। नागा समाज में 1960 के दशक तक प्रचलित ‘हेडहंटिंग’ परंपरा में युद्ध के दौरान दुश्मनों के सिर युद्ध-ट्रॉफी के रूप में लिए जाते थे। इतिहासकार तुइसेम नगाकांग के अनुसार, यह कोई खेल नहीं था और नागा समुदाय ईश्वर की हस्तक्षेप में गहरी आस्था रखता था।
‘हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक्स पर वार करेंगे’
टेमजेन, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बाद पूर्वोत्तर के दूसरे नेता हैं जिन्होंने ‘चिकन नेक’ पर भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर बांग्लादेश को चेताया है। मई में सरमा ने कहा था कि जहां भारत के पास एक चिकन नेक है, वहीं बांग्लादेश के पास दो हैं।
 
सरमा ने कहा था कि अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है, तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक्स पर हमला करेंगे। मेघालय के पास चटगांव बंदरगाह को जोड़ने वाला चिकन नेक भारत के मुकाबले और भी पतला है और बहुत नजदीक स्थित है।  हाल के दिनों में बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने भी बयानबाजी तेज की है। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने 'सेवन सिस्टर्स' को अलग-थलग करने और बांग्लादेश में अस्थिरता की स्थिति में पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को शरण देने की धमकी दी थी। Edited by: Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामलाPakistan News : पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान में भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घर

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घरभारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में हिन्दुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और जलाए जाने की खौफनाक घटना के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पिरोजपुर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले का ताजा मामला सामने आया है।

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांग

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांगपूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के संगठन के साथ पीएम मोदी की तारीफ पर अब अपनी ही पार्टी में घिर गए है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला बताते हुए सामंतवाद और ठाकुरवाद का पोषक बताया।

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडकsilver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए।

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?Share Market 2025 : 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के जितना रिटर्न दिया 2025 उतना ही निराशाजनक रहा। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से जमकर निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभालने में पूरा जोर लगा दिया। नतीजतन इंडेक्स तो गिरने के बाद फिर संभल गए लेकिन निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

और भी वीडियो देखें

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल

उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायलAlmora Bus accident case : उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। खबरों के अनुसार, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बस में कुल 19 यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

CM धामी ने एंजेल चकमा के परिजनों से की बात, उत्तराखंड सरकार ने दी 4.12 लाख की मदद

CM धामी ने एंजेल चकमा के परिजनों से की बात, उत्तराखंड सरकार ने दी 4.12 लाख की मददTripura Student Murder Case : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नस्लीय हमले में मारे गए छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री धामी ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने चकमा के परिवार के लिए 4.12 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है।

Phone calls और social media apps के लिए नए नियम, आखिर क्या है सचाई

Phone calls और social media apps के लिए नए नियम, आखिर क्या है सचाईकेंद्र सरकार फोन कॉल और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नए संचार नियम लागू कर रही है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें खूब शेयर की जा रही हैं। अब इसे लेकर सरकार का बड़ा खंडन सामने आया है। सरकार ने खबर का खंडन किया कि केंद्र सरकार फोन कॉल और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नए संचार नियम लागू कर रही है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com