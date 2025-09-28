रविवार, 28 सितम्बर 2025
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (13:27 IST)

Weather Update : मानसून ने फिर दिखाए तेवर, मप्र से महाराष्‍ट्र तक इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update news : मानसून अब एक बार फिर अपना असर दिखाने लगा है। देश के कई राज्यों में अभी भी इसकी रफ्तार बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से महाराष्‍ट्र तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में ‘रेड अलर्ट’ की चेतावनी के बीच रातभर भारी बारिश हुई लेकिन आज सुबह तक बारिश की तीव्रता कम हो गई। मध्य प्रदेश में आज इंदौर संभाग के अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
 
खबरों के अनुसार, मानसून का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अवदाब और प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में ट्रफ सिस्टम के चलते बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में ‘रेड अलर्ट’ की चेतावनी के बीच रातभर भारी बारिश हुई लेकिन रविवार सुबह तक बारिश की तीव्रता कम हो गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पिछले 24 घंटे में दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। आईएमडी के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि मुंबई में बादल छाए रहेंगे, भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और मुंबई एवं उपनगरों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने रविवार को पड़ोसी जिलों रायगढ़, ठाणे और पालघर के लिए भी ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। ‘रेड अलर्ट’ के मद्देनजर ठाणे और पालघर दोनों जिला प्रशासनों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मानसून की विदाई के बाद दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में उमर भरी गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 सितंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले सकता हैं।
मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर करवट ली है। रविवार को इंदौर संभाग के अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना। 27-30 सितंबर तक मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में भी मानसून फिर असर दिखाएगा।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 2 दिनों में राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के शेष हिस्सों से साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी संभव है। उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तर ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर सिस्टम में मिल गया है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा दक्षिण महाराष्ट्र तट तक फैली हुई है, जो तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक से होकर गुजर रही है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, केरल, तेलंगाना और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में मध्यम से भारी बारिश हुई। विदर्भ, तटीय ओडिशा और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगह भारी बौछारें पर दर्ज की गईं। तटीय कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, गंगा-पश्चिम बंगाल और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। वहीं दक्षिण गुजरात, सिक्किम और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश देखी गई।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीप, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं-कहीं भारी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप मे हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है।
मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?मप्र पर्यटन विकास निगम लिखी चिट्ठी, किसी को न दें लाल बाग, फिर भी धड़ल्‍ले से हो रहे आयोजन

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहीं

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहींप्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जताई नाराजगी

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल ने

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल नेDGP Jamwals allegations against Wangchuk: लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले माह हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है।

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थी

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थीChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 'चाचा-भतीजा' वसूली के धंधे में लिप्त थे। दंगाइयों की आवभगत होती थी।

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताह

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताहसितंबर के 15 पहले कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2842 अंक और निफ्टी 898 अंक बढ़ा। हालांकि इस हफ्ते दोनों ही इंडेक्सों में क्रमश: 2199 और 673 अंकों की भारी गिरावट आई।

और भी वीडियो देखें

गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती के पास क्या मिला, क्या है बाबा का ब्रिक्स और UN से कनेक्शन

गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती के पास क्या मिला, क्या है बाबा का ब्रिक्स और UN से कनेक्शनSwami Chaitanyand Swaraswati news in hindi : दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती रविवार तड़के उत्तर प्रदेश के आगरा से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद बाबा के पास से बरामद वस्तुओं से कई बड़े खुलासे हुए हैं।

वोकल फॉर लोकर से लेकर संघ के 100 साल तक, 10 बातों से जानिए मोदी के मन की बात में क्या था खास?

वोकल फॉर लोकर से लेकर संघ के 100 साल तक, 10 बातों से जानिए मोदी के मन की बात में क्या था खास?PM Modi Mann ki Baat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल, स्वच्छता, खादी से लेकर नवरात्रि, दशहरा और संघ के 100 साल तक कई विषयों पर अपनी बात रखी। जानिए क्या बोले पीएम मोदी?

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या हैSignificance of Sharif Munirs meeting with Trump: तस्वीरें अक्सर क्षणिक लगती हैं, लेकिन इतिहास में कई बार इन्होंने नए अध्याय लिखे हैं। 1972 की निक्सन-झोउ एनलाइ मुलाक़ात ने दुनिया की कूटनीति बदल दी थी। वॉशिंगटन की ओवल ऑफिस से निकली एक तस्वीर ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

बंगाल के दुर्गा पंडाल में ट्रंप को राक्षस के रूप दिखाया, कहा मोदी को दिया धोखा

बंगाल के दुर्गा पंडाल में ट्रंप को राक्षस के रूप दिखाया, कहा मोदी को दिया धोखाTrump Demon statue in Durga pandal पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में खागरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने अपने 59वें दुर्गोत्सव समारोह के लिए एक अनोखे थीम के साथ सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष की पूजा में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राक्षस के रूप में दिखाया गया है। समिति ने ट्रंप के रूप को इस वजह से चुना गया है क्योंकि वे मानते हैं कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है।

LIVE: भगत सिंह से लेकर नवरात्रि तक मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: भगत सिंह से लेकर नवरात्रि तक मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी?Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भगत सिंह से लेकर नवरात्रि तक कई विषयों पर अपनी बात रखी। जानिए क्या बोले पीएम मोदी?

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
