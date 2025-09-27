शनिवार, 27 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates IMD alert 27 september
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (12:05 IST)

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, ओडिशा से महाराष्‍ट्र तक IMD का अलर्ट

Weather Updates
Weather Update : बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से महाराष्‍ट्र, तेलंगाना और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रहे हैं। इस बीच हिमाचल से मानसून पूरी तरह विदा हो गया जबकि महाराष्‍ट्र में 5 अक्टूबर से पहले दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लौटने की संभावना नहीं है। जानिए देश में मौसम का हाल?
 
ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट : बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र अवदाब में तब्दील होने वाला है। इस वजह से ओडिशा में रविवार सुबह तक भारी बारिश होने की संभावना है। आज सुबह से ही राज्य की राजधानी भुवनेश्वर सहित राज्य के तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है।
 
मौसम विभाग ने कहा कि 26 सितंबर की शाम तक बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश-ओडिशा-पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों पर 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 55 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी तट पर 26 सितंबर की शाम से 27 सितंबर की दोपहर तक हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
तेलंगाना में मूसा नदी का जलस्तर बढ़ा : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के बाद मूसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 1,000 लोगों को एहतियात के तौर पर राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। तेलंगाना के प्रमुख बस अड्डे महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण अधिकारियों को बस सेवाओं को रोकना पड़ा। बस अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौसम कार्यालय ने 27 सितंबर को तेलंगाना के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, बिजली कड़कने के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई है।
 
महाराष्‍ट्र में भारी बारिश का अलर्ट : बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अगले तीन दिन तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने परामर्श जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। पहले से ही भारी बारिश झेल रहे मराठवाड़ा में 26 से 29 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 27 और 28 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय ने कहा है कि राज्य में 5 अक्तूबर से पहले दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लौटने की संभावना नहीं है।
 
हिमाचल से विदा हुआ मानसून : मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से पूरी तरह से विदा हो गया। राज्य के 12 में से आठ जिलों -चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी से बुधवार को मानसून लौट गया था। कुल्लू और शिमला जिलों के अधिकतर क्षेत्रों के साथ ही लाहौल-स्पीति के कुछ स्थानों से भी मानसून शुक्रवार को विदा हो गया। राज्य में इस साल औसतन 1,023 मिलीमीटर बारिश हुई जो मानसून में सामान्य बारिश से 40 प्रतिशत अधिक है। मानसून के दौरान सामान्य रूप से 730 मिलीमीटर बारिश होती है।
 
दिल्ली में कैसा है मौसम : राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार और रविवार को बारिश नहीं होने तथा हल्के बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 82 प्रतिशत दर्ज की गई है।
edited by : Nrapendra Gupta....
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मैं इंदौर का लाल बाग हूं, इस शोर और मेले- ठेलों में मुझे ढूंढो, अगर मैं यहां मिल जाऊं

मैं इंदौर का लाल बाग हूं, इस शोर और मेले- ठेलों में मुझे ढूंढो, अगर मैं यहां मिल जाऊंलालबाग पैलेस इंदौर: विरासत, बदहाली और आज की सच्चाई

चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल में

चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल मेंपीड़िता के एक दोस्त ने किया चैतन्यानंद सरस्वती का खुलासा

चापलूस शहबाज, ट्रंप को बताया शांति पुरुष, डोनाल्ड ने शरीफ को बताया महान नेता

चापलूस शहबाज, ट्रंप को बताया शांति पुरुष, डोनाल्ड ने शरीफ को बताया महान नेताShahbaz Sharif and Trump meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जहां उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'Fighter jet MiG-21 News : छह दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिकोयान-गुरेविच मिग-21 ने शुक्रवार को अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी और इसकी विदाई इतिहास और स्मृतियों में दर्ज हो गई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को एक शक्तिशाली विमान और राष्ट्रीय गौरव बताते हुए कहा कि इस विमान के प्रति गहरा लगाव है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है।

बेंगलुरु में हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध, कन्नड़ संगठन के 41 सदस्य गिरफ्तार

बेंगलुरु में हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध, कन्नड़ संगठन के 41 सदस्य गिरफ्तारHindi Diwas Programme case : बेंगलुरु में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के विरोध में एक पांच सितारा होटल में जबरन घुसने और हंगामा करने के आरोप में एक कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कर्नाटक रक्षण वेदिके (केआरवी) ने शनिवार से राज्य के सभी 31 जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें मांग की गई है कि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए।

और भी वीडियो देखें

किसान के सवाल पर भड़के अजित पवार, कहा इसे ही CM बना दो, हम तो यहां कंचे खेलने आए हैं

किसान के सवाल पर भड़के अजित पवार, कहा इसे ही CM बना दो, हम तो यहां कंचे खेलने आए हैंAjit Pawar news in hindi : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जब एक किसान ने कर्ज माफी पर सवाल किया किया तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि इसे ही मुख्‍यमंत्री बना दो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें समझ नहीं हैं? क्या हम यहां कंचे खेलने आए हैं? किसानों से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कौन हैं पेटल गहलोत जिन्होंने UN में पाकिस्तान को धोया

कौन हैं पेटल गहलोत जिन्होंने UN में पाकिस्तान को धोयाPetal Gehlot news in hindi : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्‍ट्र में अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व पर जहर उगला तो भारत ने भी उन्हें आतंकवाद पर आईना दिखाने में देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। वह नाटक और झूठ से तथ्यों को नहीं छिपा सकता। इस भाषण के बाद लोगों में पेटल को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाने वाली भारत की यह बेटी कौन हैं?

बिहार: अदाणी पावर प्लांट वाली जमीन पर असल में कितने पेड़?

बिहार: अदाणी पावर प्लांट वाली जमीन पर असल में कितने पेड़?बिहार में उद्योगपति अदाणी चर्चा में हैं। मामला भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदाणी पावर को 1,050 एकड़ जमीन दिए जाने से संबंधित है। इस जमीन पर एक थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना है। जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है। कीमत, एक रुपया सालाना।

पाकिस्तान पीएम ने संयुक्त राष्‍ट्र में उगला जहर, भारत ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान पीएम ने संयुक्त राष्‍ट्र में उगला जहर, भारत ने दिया करारा जवाबIndia answer to Pakistan in UNGA : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्‍ट्र में अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व पर जहर उगला तो भारत ने भी उन्हें आतंकवाद पर आईना दिखाने में देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। वह नाटक और झूठ से तथ्यों को नहीं छिपा सकता।

LIVE: विक्टिम कार्ड खेलने पर भारत की पाकिस्तान को लताड़, आतंकवाद पर किया बेनकाब

LIVE: विक्टिम कार्ड खेलने पर भारत की पाकिस्तान को लताड़, आतंकवाद पर किया बेनकाबLatest News Today Live Updates in Hindi : संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई। पल पल की जानकारी...

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com