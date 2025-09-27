बलिया मामले में CM योगी बोले, मौलाना भूल गया था यूपी में किसका राज है?
उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर हुए प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी
लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि वह यह मानता था कि धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा और कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। इसके बिना भी ऐसा सबक सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यूपी की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 के पहले यूपी के अंदर यही होता था। 2017 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया। 'आई लव मोहम्मद' के प्लेकार्ड लेकर आला हजरात दरगाह और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की अपील पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. प्रशासन का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी।
भीड़ शहर के खलील तिराहे से इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और पथराव, झड़प और लाठीचार्ज की घटनाएं हुईं। इस दौरान हुई गोलीबारी में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए।
इस बीच योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत कई दूसरे जिलों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
edited by : Nrapendra Gupta