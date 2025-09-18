गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (12:13 IST)

Weather Update : यूपी से उत्‍तराखंड तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Updates
Weather Update News : देशभर में मौसम फिर से करवट ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है्। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों और राजस्थान में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, सबसे ज्यादा जौनपुर में 3 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार को बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। हादसे के बाद से 5 लोग लापता हैं।

खबरों के अनुसार, देशभर में मौसम फिर से करवट ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है्। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों और राजस्थान में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, सबसे ज्यादा जौनपुर में 3 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार को बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। हादसे के बाद से 5 लोग लापता हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऊपरी वायु परिसंचरण और तीव्र नमी के कारण पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में 19 सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया।
आईएमडी ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों को बादल गरजने और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, पोढ़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। नदी के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है।

दिल्ली में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन अब फिर राजधानी में बादल बरसेंगे। कुछ जगहों पर उमस बनी रहने की संभावना है तो कहीं बारिश परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में भारी बारिश होने की संभावना है।

बिहार के भी कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, मधुबनी और दरभंगा में जोरदार बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 18 और 19 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद इन राज्यों से मानसून की वापसी की गति तेज हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अब मौसम साफ होने की संभावना है। 19 और 20 सितंबर को कुछ मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम और बैतूल सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इंदौर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के 12 अन्य जिलों में भी बुधवार को बारिश दर्ज की गई।
राजधानी भोपाल में देर शाम तेज वर्षा हुई, वहीं इटारसी में भी बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। राज्य में 16 जून को मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक कुल 42.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो इस अवधि के सामान्य औसत (35.4 इंच) से 7 इंच अधिक है।

स्‍कॉयमेट वैदर के अनुसार, पूर्वी झारखंड पर बना चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तर झारखंड पर लगभग 3.1 किमी ऊंचाई पर सक्रिय है। एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किमी से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच बना हुआ है, जो ऊंचाई पर दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक फैली है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किमी ऊंचाई तक बना हुआ है।

पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान, सिक्किम, भूटान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें देखने को मिलीं।
उत्तर-पूर्व भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा दर्ज की गई।

अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का अनुमान : अगले 24 घंटे के दौरान, कर्नाटक, केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं।

उत्तर-पूर्व भारत, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पण

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पणChhota Gaya in Nandigram Ayodhya: क्या आपको जानकारी है कि पितृ पक्ष में गया जैसा ही लाभ अयोध्या के छोटे गया में भी प्राप्त होता है। रामनगरी अयोध्या जनपद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके अनुज भरतजी ने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक श्रीराम की खड़ाऊ रखकर तपस्या की थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ाम

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ामअमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: राहुल गांधी का बड़ा खुलासा, CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरों के रक्षक

LIVE: राहुल गांधी का बड़ा खुलासा, CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरों के रक्षकLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस के वोटर्स को अपना टारगेट बनाया। ओबीसी, अल्पसंख्यकों और आदिवासी मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए। पल पल की जानकारी...

बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने शेख हसीना का NID लॉक किया, वोटिंग पर रोक

बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने शेख हसीना का NID लॉक किया, वोटिंग पर रोकSheikh Hasina news in hindi : बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र को लॉक कर दिया है। इससे वह अगले वर्ष फरवरी में होने वाले आम चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगी।

पाकिस्तान और सऊदी अरब में NATO जैसा समझौता, एक देश पर आक्रमण दोनों पर हमला माना जाएगा

पाकिस्तान और सऊदी अरब में NATO जैसा समझौता, एक देश पर आक्रमण दोनों पर हमला माना जाएगाPakistan UAE defence agreement : पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को NATO की तर्ज पर एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।

उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से तबाही, कई घरों को नुकसान, IMD अलर्ट

उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से तबाही, कई घरों को नुकसान, IMD अलर्टUttarakhand landslide : उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदानगर नगर पंचायत में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर आधा दर्जन मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद से 5 लोग लापता हैं जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है।

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर चलाई थी गोलियां, गाजियाबाद में 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर चलाई थी गोलियां, गाजियाबाद में 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेरDisha Patani news in hindi : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य बुधवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (STF) और दिल्ली पुलिस की अपराध जांच इकाई के साथ मुठभेड़ में मारे गए।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com