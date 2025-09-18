Weather Update : यूपी से उत्‍तराखंड तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update News : देशभर में मौसम फिर से करवट ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है्। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों और राजस्थान में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, सबसे ज्यादा जौनपुर में 3 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार को बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। हादसे के बाद से 5 लोग लापता हैं।





आईएमडी ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों को बादल गरजने और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, पोढ़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। नदी के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है।





दिल्ली में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन अब फिर राजधानी में बादल बरसेंगे। कुछ जगहों पर उमस बनी रहने की संभावना है तो कहीं बारिश परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में भारी बारिश होने की संभावना है।





बिहार के भी कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, मधुबनी और दरभंगा में जोरदार बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 18 और 19 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद इन राज्यों से मानसून की वापसी की गति तेज हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अब मौसम साफ होने की संभावना है। 19 और 20 सितंबर को कुछ मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।





राजधानी भोपाल में देर शाम तेज वर्षा हुई, वहीं इटारसी में भी बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। राज्य में 16 जून को मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक कुल 42.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो इस अवधि के सामान्य औसत (35.4 इंच) से 7 इंच अधिक है।





स्‍कॉयमेट वैदर के अनुसार, पूर्वी झारखंड पर बना चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तर झारखंड पर लगभग 3.1 किमी ऊंचाई पर सक्रिय है। एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किमी से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच बना हुआ है, जो ऊंचाई पर दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक फैली है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किमी ऊंचाई तक बना हुआ है।





पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान, सिक्किम, भूटान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें देखने को मिलीं।

उत्तर-पूर्व भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा दर्ज की गई।





अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का अनुमान : अगले 24 घंटे के दौरान, कर्नाटक, केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं।





उत्तर-पूर्व भारत, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

