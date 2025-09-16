मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (12:21 IST)

Weather Update : उत्तराखंड से हिमाचल तक भारी बारिश से तबाही, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्‍ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही हुई तो हिमाचल के मंडी में भूस्खलन की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। IMD ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 
 
उत्तराखंड भारी बारिश से तबाही :  उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान। मुख्य बाजार में मलबा आने से कई होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। तमसा नदी उफान पर है, जिसके कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में काफी नुकसान पहुंचा है। 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ALSO READ: देहरादून में फटे बादल, पानी में डूबा मंदिर, दुकानें और सड़कें बहीं, IMD का अलर्ट
 
हिमाचल में 3 की मौत : हिमाचल प्रदेश में रातभर हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुईं। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के नेहरी क्षेत्र के बोई पंचायत में भूस्खलन के बाद एक मकान ढह जाने से बारिश के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मंडी जिले के धरमपुर में सोन और भारंद नालों में बाढ़ आ गई, जिससे एक बस स्टैंड में पानी भर गया, एक वर्कशॉप, पंप हाउस, दुकानों और 20 से अधिक बसों को नुकसान पहुंचा।
 
झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट : झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। 16 सितंबर की सुबह पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी और 12 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राज्य के प्रमुख हिस्सों में बुधवार तक तीन दिन तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 20 सितंबर से खराब मौसम से राहत मिलने की संभावना है।
 
मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार : महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के 8 में से 5 जिलों में भारी बारिश का कहर। लगातार हुई तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई। बीड जिले में 11 फंसे हुए लोगों को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया जबकि थलसेना की एक इकाई ने 40 अन्य लोगों को बाहर निकाला।

मंगलवार को बीड जिले में कक्षा 1 से 7 तक के स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। आईएमडी ने कहा कि बुधवार से उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है। ALSO READ: मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, वायुसेना और सेना ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
 
अरुणाचल को मिलेगी राहत:  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार तक बारिश की तीव्रता में और कमी आने की उम्मीद है, हालांकि कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार से अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने का अनुमान जताया है, जिससे कई दिनों की भारी बारिश के बाद राहत मिलेगी। 
edited by : Nrapendra Gupta 
indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ाइंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ाPeter Navarro on India US trade talks: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है।

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीकाApple ने सोमवार को भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। Apple ने दावा है कि यह iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है।

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामले

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामलेकेरल में मस्तिष्क संक्रमण से जुड़ी बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का खौफ बढ़ते जा रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार राज्य में अब कुल 76 मामले सामने आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस साल अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने निगरानी बढ़ा दी है और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदी

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदीसोने की कीमत आसमान पर होने के कारण लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है, यहां तक कि कैरेट पर भी समझौता कर रहे हैं, इसके बावजूद सर्राफा व्यापारियों की चांदी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है। आखिर सोना कितना ऊपर पहुंचेगा और इसमें कितनी राहत मिलने वाली है।

जम्मू कश्मीर में क्यों बंद है पेट्रोल पंप, बढ़ रही है महंगाई, जानिए वजह

जम्मू कश्मीर में क्यों बंद है पेट्रोल पंप, बढ़ रही है महंगाई, जानिए वजहJammu Kashmir supply crisis : जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों पर जारी प्रतिबंध के कारण कश्मीर की आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया है, जिससे फल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है, ईंधन की कमी हुई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।

देहरादून में फटे बादल, पानी में डूबा मंदिर, दुकानें और सड़कें बहीं, IMD का अलर्ट

देहरादून में फटे बादल, पानी में डूबा मंदिर, दुकानें और सड़कें बहीं, IMD का अलर्टDehradun Weather Update cloud burst : उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई। टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया।

LIVE: इंदौर में सड़क पर दौड़ा मौत का ट्रक, मृतक संख्या बढ़कर 3, हादसे का जिम्मेदार कौन?

LIVE: इंदौर में सड़क पर दौड़ा मौत का ट्रक, मृतक संख्या बढ़कर 3, हादसे का जिम्मेदार कौन?Latest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा। इस दर्दनाक हादसे में आज सुबह मृतक संख्या बढ़कर 3 हो गई। हादसे के बाद पुलिस पर उठे सवाल। पीक अवर्स में नो एंट्री में कैसे घुसा ट्रक? मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश। पल पल की जानकारी...

रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरीRailway rule for reservation : भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
