सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. WPI inflation rate increased in August
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (16:45 IST)

अगस्त में बढ़ गई थोक महंगाई की दर, 2 महीने बाद हुई पॉजिटिव

WPI inflation rate increased in August
WPI inflation August 2025 : खाद्य पदार्थों और विनिर्मित वस्तुओं के दाम में मामूली वृद्धि के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (WPI) 2 महीने बाद अगस्त में 0.52 प्रतिशत पर सकारात्मक क्षेत्र में लौट आई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जुलाई और जून में क्रमशः ऋणात्मक 0.58 प्रतिशत और ऋणात्मक 0.19 प्रतिशत रही। पिछले साल अगस्त में यह 1.25 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली क्षेत्र में अगस्त में नकारात्मक मुद्रास्फीति या अपस्फीति 3.17 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह 2.43 प्रतिशत थी।
 
सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जुलाई और जून में क्रमशः ऋणात्मक 0.58 प्रतिशत और ऋणात्मक 0.19 प्रतिशत रही। पिछले साल अगस्त में यह 1.25 प्रतिशत थी। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अगस्त 2025 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, गैर-खाद्य पदार्थों, विनिर्माण क्षेत्र, गैर-धात्विक खनिज उत्पादों और परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि के चलते हुई।
डब्ल्यूपीआई आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य पदार्थों में अपस्फीति 3.06 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में 6.29 प्रतिशत की अपस्फीति थी। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में तेजी देखी गई। विनिर्मित उत्पादों के मामले में मुद्रास्फीति अगस्त में 2.55 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 2.05 प्रतिशत थी।
ईंधन और बिजली क्षेत्र में अगस्त में नकारात्मक मुद्रास्फीति या अपस्फीति 3.17 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह 2.43 प्रतिशत थी। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।

और भी वीडियो देखें

रूस के ड्रोन अटैक से भड़का पोलैंड, एक्शन में NATO, मंडरा रहा है एक और युद्ध का खतरा

रूस के ड्रोन अटैक से भड़का पोलैंड, एक्शन में NATO, मंडरा रहा है एक और युद्ध का खतराRussia Polland Nato news : रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले से पोलैंड का गुस्सा भड़क गया है। इधर नाटो ने भी पोलैंड में आर्टिकल-4 लागू कर दिया है। पोलैंड ने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात किए हैं। यहां अब नाटो भी सक्रिय नजर आ रहा है। इससे अब पोलैंड और नाटो के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

BMW कार ने ली वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जान, महिला चालक गिरफ्तार

BMW कार ने ली वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जान, महिला चालक गिरफ्तारBMW car accident : वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारने की आरोपी महिला को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हिरासत में ले लिया गया।

वक्फ संशोधन कानून विवाद : कानून लागू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कब क्या हुआ?

वक्फ संशोधन कानून विवाद : कानून लागू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कब क्या हुआ?Wakf ACT : नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे चुनौती दी और सुप्रीम द्वारा इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने के बाद, यह कानूनी लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। जानिए कानून के लागू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कब क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने वनतारा को दी क्लीन चिट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने वनतारा को दी क्लीन चिटवनतारा (Vantara) मामले की जांच कर रही उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी ने गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि वनतारा में अनुपालन और नियामों की पालना के मुद्दे को लेकर एसआईटी संतुष्ट है।

उत्तराखंड में भाजपा ने बनाई नई टीम, इन चेहरों को मिला मौका

उत्तराखंड में भाजपा ने बनाई नई टीम, इन चेहरों को मिला मौकाUttarakhand BJP organization News : उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर संगठन के विभिन्न मोर्चों और विभाग में 42 लोगों को दायित्व दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह टीम आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बनाई गई है। कई पुराने चेहरों पर संगठन ने लगातार भरोसा बनाकर रखा तो कई ऐसे चेहरे भी लाए गए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से जुड़े हुए थे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com