पुंछ में फिर मंडराया पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने फायरिंग कर खदेड़ा

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक चाल चली है। रविवार यानी 1 मार्च को तड़के डिगवार इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही तुरंत जवाबी फायरिंग की। जिसे सेना ने दर्जनभर राउंड फायर कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।





इसके अलावा पूरे पुंछ सेक्टर में निगरानी तेज कर दी गई है। सेना और सुरक्षाबल सतर्कता के साथ आने वाले परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान एक मोर्चे पर अफगानिस्तान से युद्ध कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में ड्रोन भेज रहा है। मौजूदा स्थिति के विपरित पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता की भलाई छोड़ दूसरे देशों में नापाक हरकत कर रही है।

