kishtwar encounter : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर ढेर

किश्तवाड़ जिले के छात्ररू इलाके में रविवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप कमांडर को मार गिराया गया।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर, सेना की व्हाइटनाइट कॉर्प्स ने लिखा, "व्हाइटनाइट कॉर्प्स की टुकड़ियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में किश्तवाड़ के पासेरकुट इलाके में आतंकवादियों से कॉन्टैक्ट किया। फायरिंग जारी है। सैनिकों ने इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है, पोस्ट में लिखा है। Edited by : Sudhir Sharma