शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  4. Case of breaking of Ashoka symbol in Srinagar Hazratbal Dargah
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:53 IST)

श्रीनगर दरगाह में अशोक चिह्न तोड़ने पर बढ़ा विवाद, FIR दर्ज, मामले में कूदे CM अब्दुल्ला

Case of breaking of Ashoka symbol in Srinagar Hazratbal Dargah
Srinagar Jammu Kashmir News : विवाद के तूल पकड़े जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न तोड़े जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि इस मुद्दे पर बवाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी बीच में कूद जाने के बाद और बढ़ गया है। इससे पहले शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने हजरतबल दरगाह के अंदर उद्घाटन पत्थर पर अशोक चिह्न लगाने पर आपत्ति जताते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उमर ने कहा कि पहला सवाल यह है कि क्या वहां ऐसी पट्टिका लगाई ही जानी चाहिए थी। मैंने पहले कभी किसी धार्मिक संस्थान या किसी समारोह में इस प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल होते नहीं देखा।

सूत्रों ने को बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 76/2025 के तहत नगीन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने हजरतबल दरगाह के अंदर उद्घाटन पत्थर पर अशोक चिह्न लगाने पर आपत्ति जताते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह चिह्न इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसे दरगाह में नहीं रखा जाना चाहिए।
मामले ने और तूल उस समय पकड़ लिया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मामले में कूदते हुए कहा कि यह प्रतीक चिह्न सरकारी समारोहों में इस्तेमाल होता है, धार्मिक स्थलों पर नहीं। इसे दरगाह हजरतबल में प्रदर्शित करने के लिए नहीं बनाया गया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए थी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को हजरतबल दरगाह पर प्रतीक चिह्न लगाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इस गलती का बचाव करने के बजाय इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। अनंतनाग में उमर ने कहा कि पहला सवाल यह है कि क्या वहां ऐसी पट्टिका लगाई ही जानी चाहिए थी। मैंने पहले कभी किसी धार्मिक संस्थान या किसी समारोह में इस प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल होते नहीं देखा। फिर ऐसा पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? अगर काम अच्छा होता, तो लोग खुद ही उसे पहचान लेते।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि हजरतबल दरगाह को उसका वर्तमान स्वरूप शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था, जिन्होंने पहचान के लिए कभी कोई पट्टिका या प्रतीक चिह्न नहीं लगाया। उमर ने कहा कि आज भी लोग उनके काम को बिना किसी नामपट्टिका के याद करते हैं। इससे पता चलता है कि पत्थर की कभी जरूरत नहीं पड़ी।

इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरक्षां अंद्राबी ने इस घटना को दरगाह का घोर अपमान बताया और इसे आतंकवाद से कम नहीं बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल गिरफ्तारी की अपील की और आरोप लगाया कि यह अराजकता राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा जानबूझकर फैलाई गई थी।
जबकि श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने इसे एक पवित्र स्थान के अंदर अहंकार को बढ़ावा देने का प्रयास बताया, जबकि नेकां विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि एक मूर्तिनुमा प्रतीक की स्थापना इस्लामी सिद्धांत तौहीद के विपरीत है।
Edited By : Chetan Gour
डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआत

मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआतChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 की भी शुरुआत की।

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्च

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्चTVS Apache : टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के 20 साल पूरे होने पर विभिन्न मॉडल्स के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसारवह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और आरआर310 तथा आरटीआर 310 के लिमिटेड एडिशन पेश कर रही है। इसके अलावा उसने 2 नए वैरिएंट आरटीआर160 4वी और आरटीआर 200 4वी भी पेश किए हैं।

वैष्णोदेवी के भक्‍त दर्शन को आतुर, 12वें दिन भी बंद रही यात्रा, जम्मू कश्मीर में यलो अलर्ट

वैष्णोदेवी के भक्‍त दर्शन को आतुर, 12वें दिन भी बंद रही यात्रा, जम्मू कश्मीर में यलो अलर्टVaishno Devi Yatra News : जम्मू कश्मीर में मौसम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर प्रदेश में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 12वें दिन भी बंद रही। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जेहलम का जल स्तर फिर बढ़ने लगा है। अधिकारियों ने एक बार फिर बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

भोपाल में एग्जाम से पहले कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, हलात गंभीर

भोपाल में एग्जाम से पहले कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, हलात गंभीरराजधानी भोपाल के नामी कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में छठीं क्लास में पढने वाली छात्रा ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। छठीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने आज स्कूल पहुंची तो वह सामान्य थी और आज से उसकी परीक्षा शुरु होने थी। ऐसे में जब छात्रा अपने क्लास में जा रही थी तभी स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने स्कूल से जो सीसीटीवी फुटेज जब्त किए है उसमें छात्रा छलांग लगाती हुई दिख रही है।

Tata Motors की कारें सस्ती, 65000 से 1.55 लाख तक का फायदा, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Tata Motors की कारें सस्ती, 65000 से 1.55 लाख तक का फायदा, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामदेश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए टियागो से लेकर सफारी तक अपने यात्री वाहनों के मूल्यों में 75 हजार रुपए से लेकर 1.55 लाख रुपए तक की कमी करने की घोषणा की। नई कीमतें 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरों के लागू होने के साथ प्रभावी हो जाएंगी।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
