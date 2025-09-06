शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yash johar birth anniversary films producer career and first job
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (11:53 IST)

कभी फोटोग्राफर की नौकरी करते थे यश जौहर, घर से भागकर पहुंचे थे मुंबई

Yash Johar Birth Anniversary
बतौर फोटोग्राफर अपने करियर की शुरूआत करने वाले यश जौहर ने अपनी निर्मित फिल्मों के जरिये दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। यश जौहर का जन्म पंजाब के अमृतसर में 6 सितंबर 1929 में हुआ। यश जौहर अपनी दादी की सलाह पर घर से भागकर मुंबई आए। उनकी दादी हमेशा कहती थी कि वह यहां के लिए नहीं बने हैं। वह कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। 
 
50 के दशक में मुंबई आने के बाद यश जौहर ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में बतौर फोटोग्राफर की नौकरी की। एक दिन वह तस्वीरों के सिलसिले में मधुबाला से मिले। यश जौहर का स्वभाव मधुबाला को काफी पसंद आया। उन्होंने यश जौहर को एक प्रोडक्शन हाउस में नौकरी भी दिलवा दी। 
 
इस दौरान यश जौहर ने शशधर मुखर्जी से लेकर सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस में भी बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया। उन्होंने शशधर मुखर्जी की प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए फिल्म लव इन शिमला (1960) में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। वर्ष 1962 में, वह सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स में शामिल हो गए। वह मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों के लिए प्रोडक्शन कंट्रोलर थे।
 
60 का दशक आते-आते यश जौहर को अगली नौकरी देवानंद के प्रोडक्शन हाउस 'नवनिकेतन फिल्म्स' में मिली। यहां उन्होंने 12 साल तक नौकरी की। उन्होंने फिल्म निर्माता देवानंद को उनकी 1965 की फिल्म गाइड के निर्माण को संभालने में मदद की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने देव आनंद की नवकेतन फिल्म्स के साथ काम जारी रखा और ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों का निर्माण संभाला। 
 
देवानंद से यश जौहर के संबंध काफी अच्छे रहे। साथ ही वह इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स से अवगत थे। पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानने लगी थी और उनके स्वभाव के चलते उन्हें पसंद करते थे। वर्ष 1976 में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने पहली फिल्म 'दोस्ताना' बनाई। दोस्ताना में अमिताभ बच्चन, शत्रुध्न सिन्हा और जीनत अमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म दोस्ताना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 
 
फिल्म दोस्ताना के बाद यश जौहर ने दुनिया (1984), मुकद्दर का फैसला (1987), अग्निपथ (1990), गुमराह (1993) और डुप्लिकेट (1998) जैसी फिल्मों का निर्माण किया लेकिन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। वर्ष 1998 में धर्मा प्रोडक्शन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई, जिसे यश जौहर के पुत्र करण जौहर ने निर्देशित किया।
 
इसके बाद यश जौहर ने कुछ कुछ होता है (1998), कभी ख़ुशी कभी ग़म (2001 और कल हो ना हो (2003) जैसी कामयाब फिल्मों का निर्माण किया। यश जौहर की शादी फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा की बहन हीरू से हुई थी। 26 जून 2004 को यश जौहर का निधन हो गया। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन को यश जौहर के बेटे करण जौहर संभाल रहे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दृश्यम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर आशीष वारंग का निधन, 55 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

दृश्यम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर आशीष वारंग का निधन, 55 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। कई बड़ी हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके मशहूर एक्टर आशीष ‍वारंग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। आशीष ने 5 सितंबर को 55 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।

बागी 4 मूवी रिव्यू: हरनाज संधू का डेब्यू और टाइगर का एक्शन, फिर भी निराश करती है फिल्म

बागी 4 मूवी रिव्यू: हरनाज संधू का डेब्यू और टाइगर का एक्शन, फिर भी निराश करती है फिल्मबागी 4 में टाइगर श्रॉफ अपने खास स्टाइल और दमदार एक्शन के साथ लौटे हैं, लेकिन फिल्म की कमजोर पटकथा और जरूरत से ज्यादा हिंसा दर्शकों को बांध नहीं पाती। हरनाज़ संधू का डेब्यू और सोनम बाजवा की मौजूदगी फिल्म में रंग भरते हैं, फिर भी भावनात्मक जुड़ाव की कमी साफ झलकती है।

60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बढ़ी शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुश्किलें, EOW ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर

60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बढ़ी शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुश्किलें, EOW ने जारी किया लुकआउट सर्कुलरबॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों कपल के खिलाफ मुंबई के एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। यह मामला अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए निवेश के सौदे से जुड़ा है।

अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा के पंडाल में दान किए 11 लाख रुपए, यूजर्स ने लगाई क्लास

अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा के पंडाल में दान किए 11 लाख रुपए, यूजर्स ने लगाई क्लासमुंबई के मशहूर गणपति पंडाल लालबागचा राजा के दर्शंन करने कई सेलेब्स पहुंचते हैं। लाबागचा राजा के पंडाल में हर साल करोड़ों का चढ़ावा भी आता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी लालबागचा राजा को 11 लाख रुपए दान किए हैं। बिग बी ने अपनी टीम के जरिए चेक पहुंचाया था।

The Bengal Files मूवी रिव्यू: विभाजन की दर्दनाक कहानी और आज के बंगाल की हकीकत का संगम

The Bengal Files मूवी रिव्यू: विभाजन की दर्दनाक कहानी और आज के बंगाल की हकीकत का संगमविवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए बंगाल की दर्दनाक सच्चाइयों को उजागर करती है। फिल्म 1946 के भीषण दंगों और आज के पश्चिम बंगाल की विस्फोटक स्थिति को साथ लाती है। शानदार एक्टिंग और प्रभावशाली दृश्यों के बावजूद, कमजोर एडिटिंग और लंबी अवधि फिल्म को बोझिल बना देती है। यह फिल्म एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ती है, लेकिन अपने संदेश को और ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकती थी।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com